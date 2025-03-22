Рейтинг@Mail.ru
Сын экс-главы Приангарья привлек свою сестру для совершения аферы - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/afera-2006621115.html
Сын экс-главы Приангарья привлек свою сестру для совершения аферы
Сын экс-главы Приангарья привлек свою сестру для совершения аферы - РИА Новости, 22.03.2025
Сын экс-главы Приангарья привлек свою сестру для совершения аферы
Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко, осужденный за мошенничество на один миллиард рублей, привлек свою сестру к подготовке преступления,... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T05:32:00+03:00
2025-03-22T05:32:00+03:00
происшествия
иркутская область
иркутск
андрей левченко
сергей левченко
москва
кпрф
иркутский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805769257_0:0:1151:648_1920x0_80_0_0_1ee0fad77cef8ba530712aeee6bf200b.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко, осужденный за мошенничество на один миллиард рублей, привлек свою сестру к подготовке преступления, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Иркутска 29 июля 2022 года приговорил депутата заксобрания Приангарья, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко к 9 годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. По материалам следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы "Звезда" Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. С целью раздела товарного рынка последний заключил в Москве с предприятиями, производящими лифты, "ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)", запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством. Фирма "Звезда" заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено почти 560 миллионов рублей, а производителям лифтов – более 435 миллионов. В итоге фигуранты, по данным следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей, еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее. После апелляции адвоката Левченко дело было пересмотрено Иркутским областным судом. В итоге наказание было смягчено до 6 лет лишения свободы и 1,6 миллиона рублей штрафа. Десятого мая 2023 года Ангарский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко из исправительной колонии №14 города Ангарска. "Причастность осужденных к изготовлению фиктивных договоров, в которых фигурирует в качестве подрядчика указанного вида работ ООО "Звезда", и руководящая роль в этом Левченко А.С., подтверждается изъятыми у Рябикина А.А., ФИО79 (сестры Левченко А.С.) документами… Участие Левченко А.С. в подготовке отдельных этапов преступления и организации их исполнения посредством, в том числе сестры, подтверждается письмом, изъятым с электронного адреса ФИО79 (сестры Левченко – ред.) от 27 ноября 2017 года", - говорится в материалах суда. Отец Левченко - Сергей Левченко является членом президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.
https://ria.ru/20250318/peterburg-2005646763.html
https://ria.ru/20250228/sud-2002095105.html
иркутская область
иркутск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805769257_51:0:955:678_1920x0_80_0_0_d6bbddb23993621d18e3c9f7d5929212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, иркутск, андрей левченко, сергей левченко, москва, кпрф, иркутский областной суд
Происшествия, Иркутская область, Иркутск, Андрей Левченко, Сергей Левченко, Москва, КПРФ, Иркутский областной суд
Сын экс-главы Приангарья привлек свою сестру для совершения аферы

Сын экс-главы Приангарья Левченко привлек свою сестру для совершения аферы

© Фото : Прокуратура Иркутской области Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко в зале суда
Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : Прокуратура Иркутской области
Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко, осужденный за мошенничество на один миллиард рублей, привлек свою сестру к подготовке преступления, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Иркутска 29 июля 2022 года приговорил депутата заксобрания Приангарья, лидера фракции КПРФ Андрея Левченко к 9 годам колонии общего режима по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. По материалам следствия, Левченко организовал группу, в которую вошли директор подконтрольной ему фирмы "Звезда" Олег Хамуляк и его заместитель Антон Рябикин. С целью раздела товарного рынка последний заключил в Москве с предприятиями, производящими лифты, "ограничивающее конкуренцию соглашение (картельный сговор)", запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Петербурге арестовали пятерых человек по делу об аферах на противогазах
18 марта, 10:17
Фирма "Звезда" заключила с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области ряд договоров по замене лифтов. В рамках соглашений ей было перечислено почти 560 миллионов рублей, а производителям лифтов – более 435 миллионов. В итоге фигуранты, по данным следствия, незаконно заработали почти миллиард рублей, еще 55,7 миллиона рублей обвиняемые получили по подложным договорам о дополнительных расходах по закупке материалов, доставке лифтов к месту и так далее. После апелляции адвоката Левченко дело было пересмотрено Иркутским областным судом. В итоге наказание было смягчено до 6 лет лишения свободы и 1,6 миллиона рублей штрафа. Десятого мая 2023 года Ангарский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко из исправительной колонии №14 города Ангарска.
"Причастность осужденных к изготовлению фиктивных договоров, в которых фигурирует в качестве подрядчика указанного вида работ ООО "Звезда", и руководящая роль в этом Левченко А.С., подтверждается изъятыми у Рябикина А.А., ФИО79 (сестры Левченко А.С.) документами… Участие Левченко А.С. в подготовке отдельных этапов преступления и организации их исполнения посредством, в том числе сестры, подтверждается письмом, изъятым с электронного адреса ФИО79 (сестры Левченко – ред.) от 27 ноября 2017 года", - говорится в материалах суда.
Отец Левченко - Сергей Левченко является членом президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы в трех созывах. В 2015-2019 годах занимал пост губернатора Иркутской области.
Бывшая переводчица посольства Швейцарии в Москве Наталья Полуэктова, обвиняемая в особо крупном мошенничестве, на заседании в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Суд признал законным условный срок экс-переводчице посольства Швейцарии
28 февраля, 05:25
 
ПроисшествияИркутская областьИркутскАндрей ЛевченкоСергей ЛевченкоМоскваКПРФИркутский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала