Биография Алисы Фрейндлих

Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем "Вишневый сад"

Российская актриса театра и кино Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье актера Бруно Фрейндлиха (1909-2002).

В 1957 году окончила Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского (курс Бориса Зона).

В 1957-1961 годах играла в труппе Ленинградского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Среди ее театральных ролей – Катя Крайнева ("Раскрытое окно" Эмиля Брагинского), Поля Вихрова ("Живая вода" по роману Леонида Леонова "Русский лес"), Маша ("Рождены в Ленинграде" Ольги Берггольц).

В 1961-1983 годах она была актрисой Академического театра имени Ленсовета . В театре она играла роли Элизы Дулиттл в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Джульетты в "Ромео и Джульетте" и Катарины в "Укрощении строптивой" Уильяма Шекспира, Гелены в "Варшавской мелодии" Леонида Зорина, Малыша в постановке "Малыш и Карлсон" по Астрид Линдгрен, Катерины Ивановны в "Преступлении и наказании" Федора Достоевского, Раневской в "Вишневом саде" Антона Чехова и др.

С 1983 года Алиса Фрейндлих – актриса Большого драматического театра имени М. Горького (с 1992 года – имени Г.А. Товстоногова).

На сцене БДТ играла в спектаклях "Волки и овцы" Александра Островского (Глафира), "На дне" Максима Горького (Настя), "Стеклянный зверинец" Теннеси Уильямса (Аманда Уингфилд), "Вишневый сад" Антона Чехова (Шарлотта), "Макбет" Уильяма Шекспира (Леди Макбет), "Аркадия" Тома Стоппарда (Леди Крум) и др.

В текущем репертуаре актриса занята в спектаклях "Дядюшкин сон" Достоевского (Москалева), "Лето одного года" Эрнеста Томпсона (Этель Тэйер), "Война и мир" по Льву Толстому (Наталья Ильинична), "Волнение" Ивана Вырыпаева (Улья Рихте), "Алиса" Андрея Могучего (Алиса).

Будучи студенткой, Алиса Фрейндлих дебютировала в кино, сыграв в фильме Фридриха Эрмлера "Неоконченная повесть" (1955) и драме Андрея Апсолона и Бориса Дмоховского "Таланты и поклонники" (1955). Первой большой работой артистки стала Анна Капитонова в киноальманахе по рассказам Антона Чехова "Семейное счастье" (1969). Переломным для актрисы стал 1976 год, когда она была приглашена Эльдаром Рязановым на роль Людмилы Калугиной в комедийную мелодраму "Служебный роман". За эту роль Алиса Фрейндлих в 1977 году была названа актрисой года по итогам опроса журнала "Советский экран"

Фильмография актрисы включает более 60 фильмов, в том числе "Соломенная шляпка" (1975), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Старомодная комедия" (1978), "Сталкер" (1979), "Жестокий романс" (1984), "Успех" (1984), "Тайна снежной королевы" (1986), "Прости" (1986), "Охота" (1994), "Васильевский остров" (2008), "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2008), телесериалы "Женская логика" (2002-2006), "На Верхней Масловке" (2004), "Бульварное кольцо" (2013) и "Линия Марты" (2014).

Среди ее ролей последних лет – киноработы в драме Валерия Тодоровского "Большой" (2017) и трагикомедии Владимира Котта "Карп отмороженный" ( 2017 ).

2000, Алиса Фрейндлих – народная артистка СССР (1981). Лауреат Государственной премии РСФСР (1976), лауреат Государственных премий России в области литературы и искусства ( 1995 2007 ), Премии правительства РФ в области культуры ( 2010 ).

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1986), российскими орденами Дружбы (1994), Почета ( 2014 ), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV ( 2004 ), III ( 2009 ) и II ( 2019 ) степеней.

Лауреат премии "Кумир" (2000), "Золотая Маска" (2001, 2006), "Ника" (1994, 2005), "Триумф" (2001), Международной премии Станиславского "За вклад в развитие актерского искусства" (2004), "Золотой софит" (1995, 2004, 2005, 2006, 2011), премии "Звезда Театрала" (2013) и др.

В 2015 году Алисе Фрейндлих был присужден приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова премии "Ника".

В 2018 году она получила премию "Ника" за лучшую женскую роль второго плана в кинофильме "Большой". В этом же году актриса была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Карп отмороженный".

В 2019 году Фрейндлих была отмечена Премией правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

Алиса Фрейндлих трижды была замужем . Первым мужем актрисы был ее однокурсник актер и сценарист Владимир Карасев (1934-2009). Вторым мужем Фрейндлих был главный режиссер Театра имени Ленсовета Игорь Владимиров (1919-1999), третьим супругом – актер Юрий Соловей.

От второго брака у Алисы Фрейндлих есть дочь – актриса Варвара Владимирова ( 1968 года рождения ).