РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-08T04:37+0300
https://ria.ru/20191208/1562046461.html
Биография Алисы Фрейндлих
https://cdn23.img.ria.ru/images/140419/33/1404193317_0:337:2443:1711_1036x0_80_0_0_35956a4938f111cc5672d640b1ea8018.jpg
РИА Новости

Биография Алисы Фрейндлих

04:37 08.12.2019
1721
© РИА Новости / Петрухин / Перейти в фотобанкАлиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем "Вишневый сад"
Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем Вишневый сад
© РИА Новости / Петрухин
Перейти в фотобанк
Российская актриса театра и кино Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье актера Бруно Фрейндлиха (1909-2002).
В 1957 году окончила Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского (курс Бориса Зона).
В 1957-1961 годах играла в труппе Ленинградского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Среди ее театральных ролей – Катя Крайнева ("Раскрытое окно" Эмиля Брагинского), Поля Вихрова ("Живая вода" по роману Леонида Леонова "Русский лес"), Маша ("Рождены в Ленинграде" Ольги Берггольц).
В 1961-1983 годах она была актрисой Академического театра имени Ленсовета. В театре она играла роли Элизы Дулиттл в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Джульетты в "Ромео и Джульетте" и Катарины в "Укрощении строптивой" Уильяма Шекспира, Гелены в "Варшавской мелодии" Леонида Зорина, Малыша в постановке "Малыш и Карлсон" по Астрид Линдгрен, Катерины Ивановны в "Преступлении и наказании" Федора Достоевского, Раневской в "Вишневом саде" Антона Чехова и др.
С 1983 года Алиса Фрейндлих – актриса Большого драматического театра имени М. Горького (с 1992 года – имени Г.А. Товстоногова).
На сцене БДТ играла в спектаклях "Волки и овцы" Александра Островского (Глафира), "На дне" Максима Горького (Настя), "Стеклянный зверинец" Теннеси Уильямса (Аманда Уингфилд), "Вишневый сад" Антона Чехова (Шарлотта), "Макбет" Уильяма Шекспира (Леди Макбет), "Аркадия" Тома Стоппарда (Леди Крум) и др.
В текущем репертуаре актриса занята в спектаклях "Дядюшкин сон" Достоевского (Москалева), "Лето одного года" Эрнеста Томпсона (Этель Тэйер), "Война и мир" по Льву Толстому (Наталья Ильинична), "Волнение" Ивана Вырыпаева (Улья Рихте), "Алиса" Андрея Могучего (Алиса).
Будучи студенткой, Алиса Фрейндлих дебютировала в кино, сыграв в фильме Фридриха Эрмлера "Неоконченная повесть" (1955) и драме Андрея Апсолона и Бориса Дмоховского "Таланты и поклонники" (1955). Первой большой работой артистки стала Анна Капитонова в киноальманахе по рассказам Антона Чехова "Семейное счастье" (1969). Переломным для актрисы стал 1976 год, когда она была приглашена Эльдаром Рязановым на роль Людмилы Калугиной в комедийную мелодраму "Служебный роман". За эту роль Алиса Фрейндлих в 1977 году была названа актрисой года по итогам опроса журнала "Советский экран".
Фильмография актрисы включает более 60 фильмов, в том числе "Соломенная шляпка" (1975), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Старомодная комедия" (1978), "Сталкер" (1979), "Жестокий романс" (1984), "Успех" (1984), "Тайна снежной королевы" (1986), "Прости" (1986), "Охота" (1994), "Васильевский остров" (2008), "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2008), телесериалы "Женская логика" (2002-2006), "На Верхней Масловке" (2004), "Бульварное кольцо" (2013) и "Линия Марты" (2014).
Среди ее ролей последних лет – киноработы в драме Валерия Тодоровского "Большой" (2017) и трагикомедии Владимира Котта "Карп отмороженный" (2017).
Алиса Фрейндлих – народная артистка СССР (1981). Лауреат Государственной премии РСФСР (1976), лауреат Государственных премий России в области литературы и искусства (1995, 2000, 2007), Премии правительства РФ в области культуры (2010).
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1986), российскими орденами Дружбы (1994), Почета (2014), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2004), III (2009) и II (2019) степеней.
Лауреат премии "Кумир" (2000), "Золотая Маска" (2001, 2006), "Ника" (1994, 2005), "Триумф" (2001), Международной премии Станиславского "За вклад в развитие актерского искусства" (2004), "Золотой софит" (1995, 2004, 2005, 2006, 2011), премии "Звезда Театрала" (2013) и др.
В 2015 году Алисе Фрейндлих был присужден приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова премии "Ника".
В 2018 году она получила премию "Ника" за лучшую женскую роль второго плана в кинофильме "Большой". В этом же году актриса была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Карп отмороженный".
В 2019 году Фрейндлих была отмечена Премией правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.
Алиса Фрейндлих трижды была замужем. Первым мужем актрисы был ее однокурсник актер и сценарист Владимир Карасев (1934-2009). Вторым мужем Фрейндлих был главный режиссер Театра имени Ленсовета Игорь Владимиров (1919-1999), третьим супругом – актер Юрий Соловей.
От второго брака у Алисы Фрейндлих есть дочь – актриса Варвара Владимирова (1968 года рождения).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
600002
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Союзное государство России и Белоруссии
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Крупные ДТП в России в 2019 году
Задержанный Хасан Полонкоев
Лидера ОПГ арестовали по делу об убийстве главы ингушского центра "Э"
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Международный день гражданской авиации
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин в роли ведущего на съемках телевизионной передачи «Кабачок 13 стульев»
Биография Зои Зелинской
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Эксперты сообщили о росте смертности от отравлений алкоголем в России
Открытие выставки Яна Фабра в Эрмитаже
В Петербурге представят фильм-перформанс Яна Фабра
Американский скрипач Джошуа Белл
В Москве пройдет единственный концерт скрипача Джошуа Белла
Актриса Алиса Фрейндлих на церемонии вручения театральных премий Золотой Софит
Медведев поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Алиса Фрейндлих
Фрейндлих восхищает зрителей ярким и самобытным талантом, заявил Путин
Полиция на месте преступления
Случаи стрельбы на военных объектах США в 2014-2019 годах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:10Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
21:03ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
21:01В Одинцово полностью ликвидировали пожар в гостинице
20:54В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
20:53Финская промышленность начнет забастовку в понедельник
20:45Британская разведка рассказала Корбину об "угрозе" со стороны России
20:44В Париже митингующих украинцев с бандеровским флагом забросали яйцами
20:44В Словакии возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
20:19В ДНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
20:16Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
20:16Выяснилось, сколько платили россияне за самые дорогие новогодние туры
20:03В Петрозаводске произошел пожар на складе
19:58Порошенко закидали яйцами на митинге в Киеве
19:54Посол рассказал, когда "Белнефтехим" предъявит претензии "Транснефти"
19:39Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
19:39В Наро-Фоминске ликвидировали пожар на автомойке
19:32Собянин исключил расширение границ Москвы
19:25Собянин не планирует побить рекорд Лужкова по пребыванию на посту мэра
19:22Жертвами аварии с микроавтобусом в Оренбуржье стали граждане Киргизии
19:16Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Лента новостейМолния