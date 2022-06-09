Рейтинг@Mail.ru
Названы самые востребованные у российских пиратов фильмы - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220609/kino-1794227003.html
Названы самые востребованные у российских пиратов фильмы
Названы самые востребованные у российских пиратов фильмы - РИА Новости, 09.06.2022
Названы самые востребованные у российских пиратов фильмы
Компания Group-IB составила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в прошедшем месяце. Список был сделан по... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T13:49
2022-06-09T13:49
культура
новости культуры
кино и сериалы
гарри поттер
россия
алиса фрейндлих
александр адабашьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783044226_364:0:3105:1542_1920x0_80_0_0_cfb97547d2ef2b155a97e57fae2816e8.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Компания Group-IB составила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в прошедшем месяце. Список был сделан по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК) и размещен на его сайте. На первой строчке — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Лента не вышла в российский прокат из-за приостановки деятельности Warner Bros. в РФ. Мировая премьера второй части спин-оффа "Гарри Поттера" состоялась 6 апреля.На втором месте — "Соник 2 в кино". Российский релиз ленты был отменен в начале марта.Замыкает тройку лидеров "Варяг" Роберта Эггерса с Александром Скарсгардом в роли принца, одержимого местью за смерть своего отца. В российский прокат он должен был выйти 21 апреля, но компания Universal Pictures убрала проект из графика релизов. Этот фильм оказался на девятой строчке.На четвертой позиции разместился "Затерянный город", на пятой — "Чип и Дейл спешат на помощь". Шестыми стали "отчаянные мстители", а седьмым "Костюм". На восьмом месте "Клон", на десятой — "Воспламеняющая взглядом".
https://ria.ru/20220608/madonna-1793956056.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783044226_883:0:2939:1542_1920x0_80_0_0_7f5972fb7ec1362e0af95fd4aaff915d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, гарри поттер, россия, алиса фрейндлих, александр адабашьян
13:49 09.06.2022
 
Названы самые востребованные у российских пиратов фильмы

Названы самые востребованные у российских пиратов фильмы в мае 2022 года

© Warner Bros. PicturesКадр из финального трейлера к фильму "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"
Кадр из финального трейлера к фильму Фантастические твари: Тайны Дамблдора
© Warner Bros. Pictures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Компания Group-IB составила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в прошедшем месяце. Список был сделан по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК) и размещен на его сайте.
"В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством "пираток", спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос", — уточняет БК.
На первой строчке — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Лента не вышла в российский прокат из-за приостановки деятельности Warner Bros. в РФ. Мировая премьера второй части спин-оффа "Гарри Поттера" состоялась 6 апреля.
На втором месте — "Соник 2 в кино". Российский релиз ленты был отменен в начале марта.
© Focus Features/YoutubeКадр из фильма "Варяг"
Кадр из фильма Варяг
© Focus Features/Youtube
Кадр из фильма "Варяг"
Замыкает тройку лидеров "Варяг" Роберта Эггерса с Александром Скарсгардом в роли принца, одержимого местью за смерть своего отца. В российский прокат он должен был выйти 21 апреля, но компания Universal Pictures убрала проект из графика релизов.
"Единственным российским проектом, попавшим в десятку, стал отечественный комедийный фильм "Родители строго режима" с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном в главных ролях. Цифровой релиз картины состоялся 15 мая", — уточняет БК.
Этот фильм оказался на девятой строчке.
На четвертой позиции разместился "Затерянный город", на пятой — "Чип и Дейл спешат на помощь". Шестыми стали "отчаянные мстители", а седьмым "Костюм". На восьмом месте "Клон", на десятой — "Воспламеняющая взглядом".
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 13:26Культура
Названа главная претендентка на роль в фильме Мадонны о ней самой
 
КультураНовости культурыКино и сериалыГарри ПоттерРоссияАлиса ФрейндлихАлександр Адабашьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала