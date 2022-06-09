https://ria.ru/20220609/kino-1794227003.html

Названы самые востребованные у российских пиратов фильмы

Названы самые востребованные у российских пиратов фильмы - РИА Новости, 09.06.2022

Названы самые востребованные у российских пиратов фильмы

Компания Group-IB составила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в прошедшем месяце. Список был сделан по... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:49

2022-06-09T13:49

2022-06-09T13:49

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Компания Group-IB составила рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в прошедшем месяце. Список был сделан по просьбе "Бюллетеня кинопрокатчика" (БК) и размещен на его сайте. На первой строчке — "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Лента не вышла в российский прокат из-за приостановки деятельности Warner Bros. в РФ. Мировая премьера второй части спин-оффа "Гарри Поттера" состоялась 6 апреля.На втором месте — "Соник 2 в кино". Российский релиз ленты был отменен в начале марта.Замыкает тройку лидеров "Варяг" Роберта Эггерса с Александром Скарсгардом в роли принца, одержимого местью за смерть своего отца. В российский прокат он должен был выйти 21 апреля, но компания Universal Pictures убрала проект из графика релизов. Этот фильм оказался на девятой строчке.На четвертой позиции разместился "Затерянный город", на пятой — "Чип и Дейл спешат на помощь". Шестыми стали "отчаянные мстители", а седьмым "Костюм". На восьмом месте "Клон", на десятой — "Воспламеняющая взглядом".

https://ria.ru/20220608/madonna-1793956056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, гарри поттер, россия, алиса фрейндлих, александр адабашьян