https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1988041391.html
Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих
Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих - РИА Новости, 08.12.2024
Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем, отметив, что не пропустила ни одного спектакля, ни... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:45
2024-12-08T19:45
2024-12-08T19:49
культура
ссср
валентина матвиенко
алиса фрейндлих
андрей тарковский
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986840468_0:269:2607:1735_1920x0_80_0_0_50177e8c6c303aea2671e04d0b40871a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем, отметив, что не пропустила ни одного спектакля, ни одного фильма с ее участием. Сенатор приняла участие в торжественных мероприятиях, которые прошли в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова. Матвиенко назвала Алису Фрейндлих "явлением в российском искусстве и культуре" и рассказала, что не пропустила ни одного спектакля, ни одного фильма с ее участием. "Как и миллионы поклонников, слежу за ее творчеством и восхищаюсь им", - отметила политик. По ее словам, редко встречается такое сочетание – глубокого таланта, гениальной актерской игры, обаяния и энергетики человека. "И когда это такой сильный, по-настоящему независимый характер, а также безупречный художественный вкус", - сказала Матвиенко. Спикер напомнила, что Алиса Фрейндлих работала с выдающимися режиссерами эпохи – Андреем Тарковским, Элемом Климовым, Сергеем Соловьевым. По ее мнению, творческий союз актрисы с Эльдаром Рязановым стал уникальным. "Созданные ими образы, фильмы всегда будут востребованы и будут пользоваться народной любовью. В каждую роль она вкладывает свою душу, каждую роль отрабатывает, и получаются многогранные глубокие образы, которые запоминаются", - сказала парламентарий.
https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987982820.html
https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987994348.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986840468_0:46:2607:2001_1920x0_80_0_0_883ce7179704f8b8a02efcf5687c3776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, валентина матвиенко, алиса фрейндлих, андрей тарковский, совет федерации рф, россия
Культура, СССР, Валентина Матвиенко, Алиса Фрейндлих, Андрей Тарковский, Совет Федерации РФ, Россия
Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих
Матвиенко поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летием