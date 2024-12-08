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Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих - РИА Новости, 08.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:45 08.12.2024 (обновлено: 19:49 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1988041391.html
Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих
Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих - РИА Новости, 08.12.2024
Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем, отметив, что не пропустила ни одного спектакля, ни... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:45
2024-12-08T19:49
культура
ссср
валентина матвиенко
алиса фрейндлих
андрей тарковский
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем, отметив, что не пропустила ни одного спектакля, ни одного фильма с ее участием. Сенатор приняла участие в торжественных мероприятиях, которые прошли в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова. Матвиенко назвала Алису Фрейндлих "явлением в российском искусстве и культуре" и рассказала, что не пропустила ни одного спектакля, ни одного фильма с ее участием. "Как и миллионы поклонников, слежу за ее творчеством и восхищаюсь им", - отметила политик. По ее словам, редко встречается такое сочетание – глубокого таланта, гениальной актерской игры, обаяния и энергетики человека. "И когда это такой сильный, по-настоящему независимый характер, а также безупречный художественный вкус", - сказала Матвиенко. Спикер напомнила, что Алиса Фрейндлих работала с выдающимися режиссерами эпохи – Андреем Тарковским, Элемом Климовым, Сергеем Соловьевым. По ее мнению, творческий союз актрисы с Эльдаром Рязановым стал уникальным. "Созданные ими образы, фильмы всегда будут востребованы и будут пользоваться народной любовью. В каждую роль она вкладывает свою душу, каждую роль отрабатывает, и получаются многогранные глубокие образы, которые запоминаются", - сказала парламентарий.
https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987982820.html
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ссср, валентина матвиенко, алиса фрейндлих, андрей тарковский, совет федерации рф, россия
Культура, СССР, Валентина Матвиенко, Алиса Фрейндлих, Андрей Тарковский, Совет Федерации РФ, Россия
Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих

Матвиенко поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летием

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктриса Алиса Фрейндлих
Актриса Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Галина Кмит
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Актриса Алиса Фрейндлих. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем, отметив, что не пропустила ни одного спектакля, ни одного фильма с ее участием.
Сенатор приняла участие в торжественных мероприятиях, которые прошли в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова.
Народная артистка РСФСР Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием
Вчера, 11:30
Матвиенко назвала Алису Фрейндлих "явлением в российском искусстве и культуре" и рассказала, что не пропустила ни одного спектакля, ни одного фильма с ее участием. "Как и миллионы поклонников, слежу за ее творчеством и восхищаюсь им", - отметила политик.
По ее словам, редко встречается такое сочетание – глубокого таланта, гениальной актерской игры, обаяния и энергетики человека. "И когда это такой сильный, по-настоящему независимый характер, а также безупречный художественный вкус", - сказала Матвиенко.
Спикер напомнила, что Алиса Фрейндлих работала с выдающимися режиссерами эпохи – Андреем Тарковским, Элемом Климовым, Сергеем Соловьевым. По ее мнению, творческий союз актрисы с Эльдаром Рязановым стал уникальным. "Созданные ими образы, фильмы всегда будут востребованы и будут пользоваться народной любовью. В каждую роль она вкладывает свою душу, каждую роль отрабатывает, и получаются многогранные глубокие образы, которые запоминаются", - сказала парламентарий.
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы
Вчера, 13:21
 
КультураСССРВалентина МатвиенкоАлиса ФрейндлихАндрей ТарковскийСовет Федерации РФРоссия
 
 
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