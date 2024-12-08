https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1988041391.html

Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих

Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих - РИА Новости, 08.12.2024

Матвиенко рассказала, что является поклонницей творчества Фрейндлих

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем, отметив, что не пропустила ни одного спектакля, ни... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T19:45

2024-12-08T19:45

2024-12-08T19:49

культура

ссср

валентина матвиенко

алиса фрейндлих

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совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летним юбилеем, отметив, что не пропустила ни одного спектакля, ни одного фильма с ее участием. Сенатор приняла участие в торжественных мероприятиях, которые прошли в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова. Матвиенко назвала Алису Фрейндлих "явлением в российском искусстве и культуре" и рассказала, что не пропустила ни одного спектакля, ни одного фильма с ее участием. "Как и миллионы поклонников, слежу за ее творчеством и восхищаюсь им", - отметила политик. По ее словам, редко встречается такое сочетание – глубокого таланта, гениальной актерской игры, обаяния и энергетики человека. "И когда это такой сильный, по-настоящему независимый характер, а также безупречный художественный вкус", - сказала Матвиенко. Спикер напомнила, что Алиса Фрейндлих работала с выдающимися режиссерами эпохи – Андреем Тарковским, Элемом Климовым, Сергеем Соловьевым. По ее мнению, творческий союз актрисы с Эльдаром Рязановым стал уникальным. "Созданные ими образы, фильмы всегда будут востребованы и будут пользоваться народной любовью. В каждую роль она вкладывает свою душу, каждую роль отрабатывает, и получаются многогранные глубокие образы, которые запоминаются", - сказала парламентарий.

https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987982820.html

https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987994348.html

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ссср, валентина матвиенко, алиса фрейндлих, андрей тарковский, совет федерации рф, россия