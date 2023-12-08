https://ria.ru/20231208/freyndlikh-1914539839.html

Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения - РИА Новости, 08.12.2023

Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, отметив неподражаемое обаяние артистки, а также подчеркнув,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:48

2023-12-08T10:48

2023-12-08T10:48

культура

россия

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новости культуры

санкт-петербург

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, отметив неподражаемое обаяние артистки, а также подчеркнув, что ее по праву считают настоящей "звездой" отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с Днём рождения. Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей "звездой" отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме. Глава РФ также отметил яркие роли, артистизм и неподражаемое обаяние артистки. В заключение он пожелал Фрейндлих доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ссср, алиса фрейндлих, владимир путин, новости культуры, санкт-петербург