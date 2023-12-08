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Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения - РИА Новости, 08.12.2023
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Культура
 
10:48 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/freyndlikh-1914539839.html
Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения
Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения - РИА Новости, 08.12.2023
Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, отметив неподражаемое обаяние артистки, а также подчеркнув,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:48
2023-12-08T10:48
культура
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владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, отметив неподражаемое обаяние артистки, а также подчеркнув, что ее по праву считают настоящей "звездой" отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с Днём рождения. Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей "звездой" отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме. Глава РФ также отметил яркие роли, артистизм и неподражаемое обаяние артистки. В заключение он пожелал Фрейндлих доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.
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Культура, Россия, СССР, Алиса Фрейндлих, Владимир Путин, Новости культуры, Санкт-Петербург
Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

Путин в поздравлении с днем рождения отметил неподражаемое обаяние Фрейндлих

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, отметив неподражаемое обаяние артистки, а также подчеркнув, что ее по праву считают настоящей "звездой" отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с Днём рождения. Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей "звездой" отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме. Глава РФ также отметил яркие роли, артистизм и неподражаемое обаяние артистки. В заключение он пожелал Фрейндлих доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде) - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России. С 1983 года - одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам: "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".

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