Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения
Путин в поздравлении с днем рождения отметил неподражаемое обаяние Фрейндлих
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, отметив неподражаемое обаяние артистки, а также подчеркнув, что ее по праву считают настоящей "звездой" отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с Днём рождения. Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей "звездой" отечественного кинематографа", - говорится в телеграмме. Глава РФ также отметил яркие роли, артистизм и неподражаемое обаяние артистки. В заключение он пожелал Фрейндлих доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего.
Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде) - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России. С 1983 года - одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по фильмам: "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".