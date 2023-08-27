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Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"
Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров" - РИА Новости, 27.08.2023
Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"
Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете.
2023-08-27T12:00
2023-08-27T12:00
2023-08-27T12:00
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Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"
Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете.
audio/mpeg
Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"
Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете.
audio/mpeg
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Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"
Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете.