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Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров" - РИА Новости, 27.08.2023
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12:00 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/mushketery-1892247938.html
Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"
Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров" - РИА Новости, 27.08.2023
Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"
Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете.
2023-08-27T12:00
2023-08-27T12:00
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технологии
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Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"
Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете.
audio/mpeg
Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"
Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Артём БуфтякМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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технологии, русский язык в мире, литература, михаил боярский, аудио
Как это по-русски, Технологии, Русский язык в мире, Литература, Михаил Боярский
Как это по-русски

Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"

Как это по-русски
Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Автор эпизода: Артём Буфтяк
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Как это по-русскиТехнологииРусский язык в миреЛитератураМихаил Боярский
 
 
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