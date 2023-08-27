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Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"

Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров" - РИА Новости, 27.08.2023

Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров"

Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете.

2023-08-27T12:00

2023-08-27T12:00

2023-08-27T12:00

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Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров" Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете. audio/mpeg

Тысяча чертей, каналья и другие фразы "Д’Артаньяна и трех мушкетёров" Почти 200 лет назад Александр Дюма написал знаменитый роман о приключениях отважной четверки друзей. Советская экранизация "трех мушкетёров" стала одним из самых популярный мюзиклов в стране и подарила нам множество крылатых фраз. Кто такие Граф де ла фер и леди Винтер, зачем кардиналу помощь галантерейщика, и что необычного в мерлезонском балете. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, русский язык в мире, литература, михаил боярский, аудио