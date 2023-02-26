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"Кина не будет". От чего зависит, разберут ли фильм на цитаты - РИА Новости, 26.02.2023
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20230226/tsitaty-1853928559.html
"Кина не будет". От чего зависит, разберут ли фильм на цитаты
"Кина не будет". От чего зависит, разберут ли фильм на цитаты - РИА Новости, 26.02.2023
"Кина не будет". От чего зависит, разберут ли фильм на цитаты
Почему одни фильмы разлетаются на цитаты, а другие не оставляют после себя ни одной запоминающейся фразы? В чем различия между крылатыми выражениями и фразеологизмами, и для каких целей мы их используем. Что такое прецедентный текст, почему фразы из кино популярней крылатых выражений из литературы, и не вытеснят ли их из речи мемы.
2023-02-26T12:00
2023-02-26T12:00
как это по-русски
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
стругацкие
илья ильф
евгений петров (писатель)
владимир мотыль
георгий вицин
евгений моргунов
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"Кина не будет". От чего зависит, разберут ли фильм на цитаты
Почему одни фильмы разлетаются на цитаты, а другие не оставляют после себя ни одной запоминающейся фразы? В чем различия между крылатыми выражениями и фразеологизмами, и для каких целей мы их используем. Что такое прецедентный текст, почему фразы из кино популярней крылатых выражений из литературы, и не вытеснят ли их из речи мемы.
audio/mpeg
"Кина не будет". От чего зависит, разберут ли фильм на цитаты
Почему одни фильмы разлетаются на цитаты, а другие не оставляют после себя ни одной запоминающейся фразы? В чем различия между крылатыми выражениями и фразеологизмами, и для каких целей мы их используем. Что такое прецедентный текст, почему фразы из кино популярней крылатых выражений из литературы, и не вытеснят ли их из речи мемы.
audio/mpeg
Советское кино обогатило нашу речь огромным количеством крылатых выражений. От чего зависит, разберут ли фильм на цитаты, рассказали профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, доктор филологических наук Эльвира Акимова и заведующая кафедры психологии языка факультета психологии МГУ, доктор культурологии Галина Денисова.А какие фильмы разобрали на цитаты, можно узнать благодаря нашим кино-эпизодам:1) "И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев"2) "Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим3) "Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа"4) "Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"5) "Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"6) "Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"7) Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"8) "Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"9) Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"10) Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"11) Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор12) Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день13) Мальчик, водочки нам принеси. Фразы, которые нам дал “Брат-2”14) Ляпайте уверенно! Вспоминаем лучшее из "Москва слезам не верит"15) "Зачем табуретки ломать?!" Афоризмы, которые пришли из фильма "Чапаев"16) Зачем Володька сбрил усы? Бриллиантовые фразы "Бриллиантовой руки"Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Артем БуфткЗвукорежиссер: Виктор Флиер
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, стругацкие, илья ильф, евгений петров (писатель), владимир мотыль, георгий вицин, евгений моргунов, юрий никулин, культура, русский язык в мире, кино, аудио
Как это по-русски, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Стругацкие, Илья Ильф, Евгений Петров (писатель), Владимир Мотыль, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Юрий Никулин, Культура, Русский язык в мире, кино
12:00 26.02.2023
 

"Кина не будет". От чего зависит, разберут ли фильм на цитаты

Как это по-русски
"Кина не будет". От чего зависит, разберут ли фильм на цитаты
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почему одни фильмы разлетаются на цитаты, а другие не оставляют после себя ни одной запоминающейся фразы? В чем различия между крылатыми выражениями и фразеологизмами, и для каких целей мы их используем. Что такое прецедентный текст, почему фразы из кино популярней крылатых выражений из литературы, и не вытеснят ли их из речи мемы.
Советское кино обогатило нашу речь огромным количеством крылатых выражений. От чего зависит, разберут ли фильм на цитаты, рассказали профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, доктор филологических наук Эльвира Акимова и заведующая кафедры психологии языка факультета психологии МГУ, доктор культурологии Галина Денисова.
А какие фильмы разобрали на цитаты, можно узнать благодаря нашим кино-эпизодам:
1) "И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев"
2) "Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
3) "Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа"
4) "Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
5) "Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
6) "Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
7) Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
8) "Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
9) Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"
10) Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"
11) Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор
12) Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день
13) Мальчик, водочки нам принеси. Фразы, которые нам дал “Брат-2”
14) Ляпайте уверенно! Вспоминаем лучшее из "Москва слезам не верит"
15) "Зачем табуретки ломать?!" Афоризмы, которые пришли из фильма "Чапаев"
16) Зачем Володька сбрил усы? Бриллиантовые фразы "Бриллиантовой руки"
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Артем Буфтк
Звукорежиссер: Виктор Флиер
 
Как это по-русскиГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаСтругацкиеИлья ИльфЕвгений Петров (писатель)Владимир МотыльГеоргий ВицинЕвгений МоргуновЮрий НикулинКультураРусский язык в мирекино
 
 
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