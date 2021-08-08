https://ria.ru/20210808/beregis-1744692489.html

"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"

"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля" - РИА Новости, 08.08.2021

"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"

“Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.

2021-08-08T12:00

2021-08-08T12:00

2021-08-08T12:00

как это по-русски

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744692109_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4909c81ebe317795058c6b4dc4bb8a33.jpg

"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля" “Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова. audio/mpeg

"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля" “Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Елена ИсайкинаЭпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Дарья Дубинина, Георгий Сладков, Светлана МитинаМонтаж Семена НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио