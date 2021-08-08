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"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля" - РИА Новости, 08.08.2021
"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
“Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.
2021-08-08T12:00
2021-08-08T12:00
2021-08-08T12:00
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"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
“Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.
audio/mpeg
"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
“Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
“Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.