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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210808/beregis-1744692489.html
"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля" - РИА Новости, 08.08.2021
"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
“Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.
2021-08-08T12:00
2021-08-08T12:00
как это по-русски
подкаст
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"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
“Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.
audio/mpeg
"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
“Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.
audio/mpeg
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353
60
подкаст, аудио
12:00 08.08.2021
 

"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"

Как это по-русски
"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
12:00
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“Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…”. “Он, конечно, виноват. Но он не виноват”. Цитаты из фильма “Берегись автомобиля” остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? “Что делать? Сухари сушить!” и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Елена Исайкина

Эпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Дарья Дубинина, Георгий Сладков, Светлана Митина
Монтаж Семена Недовенчанного
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