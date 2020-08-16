https://ria.ru/20200816/1575840532.html
Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день
Таможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому истерну “Белое солнце пустыни”. Правда, многие из них обрели новый смысл. Что значит, если у кого-то "гранаты не той системы"? Как понимать фразу “не везёт мне в смерти - повезёт в любви”? И почему Восток - дело тонкое?
2020-08-16T12:00
2020-08-16T12:00
как это по-русски
подкаст
общество
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Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день
Таможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому истерну “Белое солнце пустыни”. Правда, многие из них обрели новый смысл. Что значит, если у кого-то «гранаты не той системы»? Как понимать фразу “не везёт мне в смерти - повезёт в любви”? И почему Восток - дело тонкое?
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, общество
Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день
Таможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому истерну “Белое солнце пустыни”. Правда, многие из них обрели новый смысл. Что значит, если у кого-то "гранаты не той системы"? Как понимать фразу “не везёт мне в смерти - повезёт в любви”? И почему Восток - дело тонкое?