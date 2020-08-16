Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день

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Как это по-русски Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день

Таможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому истерну “Белое солнце пустыни”. Правда, многие из них обрели новый смысл. Что значит, если у кого-то "гранаты не той системы"? Как понимать фразу “не везёт мне в смерти - повезёт в любви”? И почему Восток - дело тонкое?