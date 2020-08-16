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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
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Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день
Таможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому истерну “Белое солнце пустыни”. Правда, многие из них обрели новый смысл. Что значит, если у кого-то "гранаты не той системы"? Как понимать фразу “не везёт мне в смерти - повезёт в любви”? И почему Восток - дело тонкое?
2020-08-16T12:00
как это по-русски
подкаст
общество
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Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день
Таможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому истерну “Белое солнце пустыни”. Правда, многие из них обрели новый смысл. Что значит, если у кого-то «гранаты не той системы»? Как понимать фразу “не везёт мне в смерти - повезёт в любви”? И почему Восток - дело тонкое?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, общество

Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день

12:00 16.08.2020
62
Как это по-русски
Восток - дело тонкое: почему “Белое солнце пустыни” цитируют по сей день
12:00
Таможня дает добро. Господин назначил меня любимой женой! Эти фразы вошли в нашу речь 50 лет назад благодаря первому советскому истерну “Белое солнце пустыни”. Правда, многие из них обрели новый смысл. Что значит, если у кого-то "гранаты не той системы"? Как понимать фразу “не везёт мне в смерти - повезёт в любви”? И почему Восток - дело тонкое?
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Голос эпизода Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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