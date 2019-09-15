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Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

"Зачем табуретки ломать?!" Афоризмы, которые пришли из фильма "Чапаев"

12:00 15.09.2019
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Как это по-русски
"Зачем табуретки ломать?!" Афоризмы, которые пришли из фильма "Чапаев"
12:00
— Василий Иванович! Белые в лесу! — Не время, Петька, грибы собирать. Фильм "Чапаев" разошелся на афоризмы, а приличные и неприличные анекдоты про Василия Ивановича, Петьку и Анку, кажется, найдутся на все случаи жизни. К 85-летию картины вспоминаем выражения, которые пришли в нашу жизнь благодаря режиссерам братьям Васильевым.
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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