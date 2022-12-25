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"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев" - РИА Новости, 25.12.2022
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20221225/charodei-1840769982.html
"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев"
"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев" - РИА Новости, 25.12.2022
"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев"
Как появились знаменитые фразы "Главное, чтобы костюмчик сидел!" и "Кто так строит?", а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру Константину Бромбергу? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из "Чародеев", которым в 2022 году исполняется 40 лет.
2022-12-25T12:00
2022-12-25T12:00
как это по-русски
валентин гафт
константин бромберг
александр абдулов
александра яковлева
кино
кино и сериалы
валерий золотухин
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«И кто же она у тебя? — Ведьма!». Главные цитаты из «Чародеев»
Как появились знаменитые фразы «Главное, чтобы костюмчик сидел!» и «Кто так строит?», а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из «Чародеев», которым в 2022 году исполняется 40 лет.
audio/mpeg
«И кто же она у тебя? — Ведьма!». Главные цитаты из «Чародеев»
Как появились знаменитые фразы «Главное, чтобы костюмчик сидел!» и «Кто так строит?», а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из «Чародеев», которым в 2022 году исполняется 40 лет.
audio/mpeg
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РИА Новости
1
5
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96
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валентин гафт, константин бромберг, александр абдулов, александра яковлева, кино, кино и сериалы, валерий золотухин, эммануил виторган, михаил светин, екатерина васильева (актриса), стругацкие, борис стругацкий, аркадий стругацкий, останкино (телецентр), аудио
Как это по-русски, Валентин Гафт, Константин Бромберг, Александр Абдулов, Александра Яковлева, кино, Кино и сериалы, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Екатерина Васильева (актриса), Стругацкие, Борис Стругацкий, Аркадий Стругацкий, Останкино (телецентр)
12:00 25.12.2022
 

"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев"

Как это по-русски
«И кто же она у тебя? — Ведьма!». Главные цитаты из «Чародеев»
12:00
Читать ria.ru в
Как появились знаменитые фразы "Главное, чтобы костюмчик сидел!" и "Кто так строит?", а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру Константину Бромбергу? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из "Чародеев", которым в 2022 году исполняется 40 лет.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Виктор Флиер
 
Как это по-русскиВалентин ГафтКонстантин БромбергАлександр АбдуловАлександра ЯковлевакиноКино и сериалыВалерий ЗолотухинЭммануил ВиторганМихаил СветинЕкатерина Васильева (актриса)СтругацкиеБорис СтругацкийАркадий СтругацкийОстанкино (телецентр)
 
 
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