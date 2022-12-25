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"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев"

"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев" - РИА Новости, 25.12.2022

"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев"

Как появились знаменитые фразы "Главное, чтобы костюмчик сидел!" и "Кто так строит?", а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру Константину Бромбергу? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из "Чародеев", которым в 2022 году исполняется 40 лет.

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«И кто же она у тебя? — Ведьма!». Главные цитаты из «Чародеев» Как появились знаменитые фразы «Главное, чтобы костюмчик сидел!» и «Кто так строит?», а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из «Чародеев», которым в 2022 году исполняется 40 лет. audio/mpeg

«И кто же она у тебя? — Ведьма!». Главные цитаты из «Чародеев» Как появились знаменитые фразы «Главное, чтобы костюмчик сидел!» и «Кто так строит?», а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из «Чародеев», которым в 2022 году исполняется 40 лет. audio/mpeg

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