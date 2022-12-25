https://ria.ru/20221225/charodei-1840769982.html
"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев"
"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев" - РИА Новости, 25.12.2022
"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев"
Как появились знаменитые фразы "Главное, чтобы костюмчик сидел!" и "Кто так строит?", а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру Константину Бромбергу? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из "Чародеев", которым в 2022 году исполняется 40 лет.
2022-12-25T12:00
2022-12-25T12:00
2022-12-25T12:00
как это по-русски
валентин гафт
константин бромберг
александр абдулов
александра яковлева
кино
кино и сериалы
валерий золотухин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840765501_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_ceccaec3265712f72b6b68298052a003.jpg
«И кто же она у тебя? — Ведьма!». Главные цитаты из «Чародеев»
Как появились знаменитые фразы «Главное, чтобы костюмчик сидел!» и «Кто так строит?», а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из «Чародеев», которым в 2022 году исполняется 40 лет.
audio/mpeg
«И кто же она у тебя? — Ведьма!». Главные цитаты из «Чародеев»
Как появились знаменитые фразы «Главное, чтобы костюмчик сидел!» и «Кто так строит?», а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из «Чародеев», которым в 2022 году исполняется 40 лет.
audio/mpeg
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Виктор Флиер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840765501_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_9ed9fd1d3e48e77ed2e800132c99522a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин гафт, константин бромберг, александр абдулов, александра яковлева, кино, кино и сериалы, валерий золотухин, эммануил виторган, михаил светин, екатерина васильева (актриса), стругацкие, борис стругацкий, аркадий стругацкий, останкино (телецентр), аудио
Как это по-русски, Валентин Гафт, Константин Бромберг, Александр Абдулов, Александра Яковлева, кино, Кино и сериалы, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Екатерина Васильева (актриса), Стругацкие, Борис Стругацкий, Аркадий Стругацкий, Останкино (телецентр)
"И кто же она у тебя? — Ведьма!". Главные цитаты из "Чародеев"
Как появились знаменитые фразы "Главное, чтобы костюмчик сидел!" и "Кто так строит?", а также почему Валентин Гафт признавался в любви режиссёру Константину Бромбергу? Разбираемся в истории создания и вспоминаем культовые цитаты из "Чародеев", которым в 2022 году исполняется 40 лет.