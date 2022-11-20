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"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа" - РИА Новости, 20.11.2022
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20221120/sluzhebnyyroman-1832498914.html
"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа"
"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа" - РИА Новости, 20.11.2022
"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа"
"Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает". Какие фразы из фильма ушли в народ? За что Андрей Мягков несколько раз ударил Олега Басилашвили? Где в фильме была чистая импровизация и что не заметила советская цензура? И кто был самым дорогим "актёром" фильм?
2022-11-20T12:00
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как это по-русски
кино
подкаст
искусство
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"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа"
«Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает». Какие фразы из фильма ушли в народ? За что Андрей Мягков несколько раз ударил Олега Басилашвили? Где в фильме была чистая импровизация и что не заметила советская цензура? И кто был самым дорогим «актёром» фильм?
audio/mpeg
"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа"
«Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает». Какие фразы из фильма ушли в народ? За что Андрей Мягков несколько раз ударил Олега Басилашвили? Где в фильме была чистая импровизация и что не заметила советская цензура? И кто был самым дорогим «актёром» фильм?
audio/mpeg
О другом фильме Эльдара Рязанова, который также стал классикой советского кинематографа можно послушать в эпизоде "Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Виктор Флиер Голоса эпизода: Руслан Жигалов, Полина Панина, Виктор Флиер, Дарья Дубинина
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кино, подкаст, искусство, аудио
Как это по-русски, кино, Подкаст, Искусство
12:00 20.11.2022
 

"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа"

Как это по-русски
"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает". Какие фразы из фильма ушли в народ? За что Андрей Мягков несколько раз ударил Олега Басилашвили? Где в фильме была чистая импровизация и что не заметила советская цензура? И кто был самым дорогим "актёром" фильм?
О другом фильме Эльдара Рязанова, который также стал классикой советского кинематографа можно послушать в эпизоде "Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу".

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Виктор Флиер

Голоса эпизода: Руслан Жигалов, Полина Панина, Виктор Флиер, Дарья Дубинина
 
Как это по-русскикиноПодкастИскусство
 
 
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