https://ria.ru/20221120/sluzhebnyyroman-1832498914.html

"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа"

"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа" - РИА Новости, 20.11.2022

"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа"

"Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает". Какие фразы из фильма ушли в народ? За что Андрей Мягков несколько раз ударил Олега Басилашвили? Где в фильме была чистая импровизация и что не заметила советская цензура? И кто был самым дорогим "актёром" фильм?

2022-11-20T12:00

2022-11-20T12:00

2022-11-20T12:00

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"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа" «Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает». Какие фразы из фильма ушли в народ? За что Андрей Мягков несколько раз ударил Олега Басилашвили? Где в фильме была чистая импровизация и что не заметила советская цензура? И кто был самым дорогим «актёром» фильм? audio/mpeg

"Как это непьющая? Очень даже…". Культовые фразы из "Служебного романа" «Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает». Какие фразы из фильма ушли в народ? За что Андрей Мягков несколько раз ударил Олега Басилашвили? Где в фильме была чистая импровизация и что не заметила советская цензура? И кто был самым дорогим «актёром» фильм? audio/mpeg

О другом фильме Эльдара Рязанова, который также стал классикой советского кинематографа можно послушать в эпизоде "Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Виктор Флиер Голоса эпизода: Руслан Жигалов, Полина Панина, Виктор Флиер, Дарья Дубинина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кино, подкаст, искусство, аудио