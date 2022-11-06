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"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу" - РИА Новости, 06.11.2022
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20221106/ballada-1829086947.html
"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу" - РИА Новости, 06.11.2022
"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
"Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года.
2022-11-06T12:00
2022-11-06T12:00
как это по-русски
подкаст
эльдар рязанов
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"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
"Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года.
audio/mpeg
"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
"Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года.
audio/mpeg
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подкаст, эльдар рязанов, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Эльдар Рязанов
12:00 06.11.2022
 

"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"

Как это по-русски
"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
"Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Юлия Мирей
Голоса эпизода: Юлия Мирей, Артём Буфтяк
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиПодкастЭльдар Рязанов
 
 
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