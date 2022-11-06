https://ria.ru/20221106/ballada-1829086947.html
"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу" - РИА Новости, 06.11.2022
"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
"Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года.
2022-11-06T12:00
2022-11-06T12:00
2022-11-06T12:00
как это по-русски
подкаст
эльдар рязанов
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"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
"Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года.
audio/mpeg
"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
"Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года.
audio/mpeg
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подкаст, эльдар рязанов, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Эльдар Рязанов
"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"
"Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года.