https://ria.ru/20221106/ballada-1829086947.html

"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"

"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу" - РИА Новости, 06.11.2022

"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу"

"Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года.

2022-11-06T12:00

2022-11-06T12:00

2022-11-06T12:00

как это по-русски

подкаст

эльдар рязанов

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"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу" "Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года. audio/mpeg

"Имею честь, поручик Ржевский". За что мы любим "Гусарскую балладу" "Три тысячи чертей!", "Стреляться! Здесь же и сейчас", "Гусар гусару друг!" Сегодня "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова - это классика советского кино, а когда-то этот теплый, романтичный и веселый фильм висел на волоске от закрытия. Выпуск, посвященный крылатым выражениям из комедии о любви во время войны 1812 года. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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