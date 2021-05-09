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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210509/stulia-1730639075.html
Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?
2021-05-09T12:00
2021-05-09T12:00
как это по-русски
подкаст
леонид гайдай
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Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?
audio/mpeg
Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?
audio/mpeg
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аудио, подкаст, леонид гайдай

Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"

12:00 09.05.2021
 
Как это по-русски
Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
Вчера, 12:00
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А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Елена Исайкина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Юлия Мирей, Игорь Кривицкий, Алиса Хохлова
Монтаж Семена Недовенчанного
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Как это по-русскиПодкастЛеонид Гайдай
 
 
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