https://ria.ru/20210509/stulia-1730639075.html
Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?
2021-05-09T12:00
2021-05-09T12:00
2021-05-09T12:00
как это по-русски
подкаст
леонид гайдай
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Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?
audio/mpeg
Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?
audio/mpeg
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аудио, подкаст, леонид гайдай
Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"
А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?