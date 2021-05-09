https://ria.ru/20210509/stulia-1730639075.html

Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"

Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев"

А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”?

2021-05-09T12:00

2021-05-09T12:00

2021-05-09T12:00

как это по-русски

подкаст

леонид гайдай

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Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев" А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”? audio/mpeg

Хамите, парниша! Фразы Эллочки, Остапа и других героев "12 стульев" А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат? 50 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова “Двенадцать стульев”. Какой фразе дворника Тихона поставили памятник? Как появилась “знойная женщина, мечта поэта"? И что имел в виду Остап Бендер, когда говорил, что "только Заратустра не позволяет”? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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