https://ria.ru/20221204/pokrovskie-1836214834.html

"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим

"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим - РИА Новости, 04.12.2022

"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим

Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина.

2022-12-04T12:00

2022-12-04T12:00

2022-12-04T13:44

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"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина. "Заметьте, не я это предложил", "это мой крест, и нести его мне", "высокие отношения" - почему эти выражения остаются актуальными даже сейчас, и что постоянно мешало выходу фильма в 80-е годы. audio/mpeg

"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина. "Заметьте, не я это предложил", "это мой крест, и нести его мне", "высокие отношения" - почему эти выражения остаются актуальными даже сейчас, и что постоянно мешало выходу фильма в 80-е годы. audio/mpeg

"Заметьте, не я это предложил", "это мой крест, и нести его мне", "высокие отношения" - почему эти выражения остаются актуальными даже сейчас, и что постоянно мешало выходу фильма в 80-е годы.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Александр Оплачко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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