https://ria.ru/20221204/pokrovskie-1836214834.html
"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим - РИА Новости, 04.12.2022
"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина.
2022-12-04T12:00
2022-12-04T12:00
2022-12-04T13:44
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"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина. "Заметьте, не я это предложил", "это мой крест, и нести его мне", "высокие отношения" - почему эти выражения остаются актуальными даже сейчас, и что постоянно мешало выходу фильма в 80-е годы.
audio/mpeg
"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина. "Заметьте, не я это предложил", "это мой крест, и нести его мне", "высокие отношения" - почему эти выражения остаются актуальными даже сейчас, и что постоянно мешало выходу фильма в 80-е годы.
audio/mpeg
"Заметьте, не я это предложил", "это мой крест, и нести его мне", "высокие отношения" - почему эти выражения остаются актуальными даже сейчас, и что постоянно мешало выходу фильма в 80-е годы.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Александр Оплачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, михаил казаков, леонид зорин, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Михаил Казаков, Леонид Зорин
12:00 04.12.2022 (обновлено: 13:44 04.12.2022)
"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина.