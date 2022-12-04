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"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим - РИА Новости, 04.12.2022
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20221204/pokrovskie-1836214834.html
"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим - РИА Новости, 04.12.2022
"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина.
2022-12-04T12:00
2022-12-04T13:44
как это по-русски
подкаст
михаил казаков
леонид зорин
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"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина. "Заметьте, не я это предложил", "это мой крест, и нести его мне", "высокие отношения" - почему эти выражения остаются актуальными даже сейчас, и что постоянно мешало выходу фильма в 80-е годы.
audio/mpeg
"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина. "Заметьте, не я это предложил", "это мой крест, и нести его мне", "высокие отношения" - почему эти выражения остаются актуальными даже сейчас, и что постоянно мешало выходу фильма в 80-е годы.
audio/mpeg
"Заметьте, не я это предложил", "это мой крест, и нести его мне", "высокие отношения" - почему эти выражения остаются актуальными даже сейчас, и что постоянно мешало выходу фильма в 80-е годы.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Полина ПанинаЗвукорежиссер: Александр Оплачко
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5
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подкаст, михаил казаков, леонид зорин, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Михаил Казаков, Леонид Зорин
12:00 04.12.2022 (обновлено: 13:44 04.12.2022)
 

"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим

Как это по-русски
"Высокие, высокие отношения". Фразы "Покровских ворот", которыми мы говорим
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Премьера лирической комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" состоялась 40 лет назад. Двухсерийный фильм вышел не в кинопрокат, а сразу на телеэкраны – это позволило не сокращать хронометраж, сберечь живые диалоги героев Леонида Зорина.
"Заметьте, не я это предложил", "это мой крест, и нести его мне", "высокие отношения" - почему эти выражения остаются актуальными даже сейчас, и что постоянно мешало выходу фильма в 80-е годы.
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Полина Панина
Звукорежиссер: Александр Оплачко
 
Как это по-русскиПодкастМихаил КазаковЛеонид Зорин
 
 
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