https://ria.ru/20210228/kindzadza-1599046564.html
"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.
2021-02-28T12:00
2021-02-28T12:00
2021-02-28T12:00
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"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как «кацап» превратился в «пацака»? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.
audio/mpeg
"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как «кацап» превратился в «пацака»? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.
audio/mpeg
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аудио, кино и сериалы, подкаст, общество
"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.