https://ria.ru/20210228/kindzadza-1599046564.html

"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"

"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"

“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.

2021-02-28T12:00

2021-02-28T12:00

2021-02-28T12:00

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"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза" “Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как «кацап» превратился в «пацака»? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”. audio/mpeg

"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза" “Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как «кацап» превратился в «пацака»? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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