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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210228/kindzadza-1599046564.html
"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.
2021-02-28T12:00
2021-02-28T12:00
как это по-русски
кино и сериалы
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общество
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"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как «кацап» превратился в «пацака»? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.
audio/mpeg
"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как «кацап» превратился в «пацака»? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.
audio/mpeg
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аудио, кино и сериалы, подкаст, общество

"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"

12:00 28.02.2021
 
Как это по-русски
"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"
12:00
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“Я маску сниму и надышу вам тут!”: трагикомедия “Кин-дза-дза” еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь. Как знаменитое “Ку!” едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы “Кин-дза-дзы”.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Елена Исайкина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк, Лина Алексюнайте, Юлия Мирей
Монтаж Андрея Темнова
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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