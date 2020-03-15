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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-03-15T12:00+0300
https://ria.ru/20200315/1568535750.html
Ляпайте уверенно! Вспоминаем лучшее из "Москва слезам не верит"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568535517_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_87c199b944a269554e7dcb99492ddf12.jpg
РИА Новости

Ляпайте уверенно! Вспоминаем лучшее из "Москва слезам не верит"

12:00 15.03.2020
25803
Как это по-русски
Ляпайте уверенно! Вспоминаем лучшее из «Москва слезам не верит»
12:00
Вечер перестает быть томным. Какие люди, и без охраны. Спустя 40 лет после выхода "Москва слезам не верит" эти фразы знают даже те, кто его не смотрел (да, есть такие люди). Откуда пошло само выражение "Москва слезам не верит"? Почему нужно знакомиться на кладбище и в курилке Ленинской библиотеки? И где впервые прозвучало, что "Москва резиновая"?
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастОбщество
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