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Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор
Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор
“Сучка крашена” - так сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) “Любовь и голуби”. Поговорка “Ёшкин кот” - тоже оттуда! А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.
2020-11-01T12:00
2020-11-01T12:00
2020-11-01T12:00
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Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор
“Сучка крашена” - так сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) “Любовь и голуби”. Поговорка “Ёшкин кот” - тоже оттуда! А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор
“Сучка крашена” - так сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) “Любовь и голуби”. Поговорка “Ёшкин кот” - тоже оттуда! А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.