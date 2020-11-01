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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20201101/golubi-1582476112.html
Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор
Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор
“Сучка крашена” - так сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) “Любовь и голуби”. Поговорка “Ёшкин кот” - тоже оттуда! А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.
2020-11-01T12:00
2020-11-01T12:00
как это по-русски
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Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор
“Сучка крашена” - так сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) “Любовь и голуби”. Поговорка “Ёшкин кот” - тоже оттуда! А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.
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аудио, подкаст

Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор

12:00 01.11.2020
 
Как это по-русски
Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор
12:00
Читать ria.ru в
“Сучка крашена” - так сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) “Любовь и голуби”. Поговорка “Ёшкин кот” - тоже оттуда! А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Текст эпизода Елены Исайкиной
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артём Буфтяк, Лина Алексюнайте, Анастасия Балгурина
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Как это по-русскиПодкаст
 
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