https://ria.ru/20201101/golubi-1582476112.html

Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор

Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор

“Сучка крашена” - так сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) “Любовь и голуби”. Поговорка “Ёшкин кот” - тоже оттуда! А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.

2020-11-01T12:00

2020-11-01T12:00

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Сучка крашена! Фразы из "Любовь и голуби", которые смешат нас до сих пор “Сучка крашена” - так сейчас говорят и те, кто никогда не смотрел (зря, конечно) “Любовь и голуби”. Поговорка “Ёшкин кот” - тоже оттуда! А вот выражения "кака така любовь" на самом деле в фильме нет: это результат ошибочной работы памяти. Вспоминаем цитаты из картины Меньшова, которые актуальны и спустя 35 лет с момента выхода комедии на экраны.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст