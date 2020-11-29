Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20201129/plennitsa-1586581581.html
Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"
Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"
Из-за фразы “в соседнем районе жених украл члена партии” “Кавказскую пленницу” грозились не выпустить на экран - но эту шутку полюбил сам Брежнев. Слов “Шляпу сними!” не было в сценарии, а фраза “Короче, Склифосовский!” возникла из-за просьбы Гайдая быть лаконичнее. Вспоминаем афоризмы “Пленницы” и то, как до цензуры звучала песня про “трех жен”.
2020-11-29T12:00
2020-11-29T12:00
как это по-русски
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586581293_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_9000badc043b0e89ea59c21dfefe0020.jpg
Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из “Кавказской пленницы”
Из-за фразы “в соседнем районе жених украл члена партии” “Кавказскую пленницу” грозились не выпустить на экран - но эту шутку полюбил сам Брежнев. Слов “Шляпу сними!” не было в сценарии, а фраза “Короче, Склифосовский!” возникла из-за просьбы Гайдая быть лаконичнее. Вспоминаем афоризмы “Пленницы” и то, как до цензуры звучала песня про “трех жен”.
В этом году комедия "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" возглавила рейтинг любимых картин россиян, снятых на студии "Мосфильм". Второе место заняла картина "Иван Васильевич меняет профессию" (здесь мы разобрали значение старых слов, звучавших в фильме). На третьей строчке оказалась "Бриллиантовая рука" (вспомнить бриллиантовые фразы картины можно в этом эпизоде “Как это по-русски”). Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Елена ИсайкинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк, Лина Алексюнайте, Анастасия БалгуринаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586581293_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_6d4b2a6cb1e4ccaa05d1e97c2fa4aa6f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"

12:00 29.11.2020
 
Как это по-русски
Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из “Кавказской пленницы”
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Из-за фразы “в соседнем районе жених украл члена партии” “Кавказскую пленницу” грозились не выпустить на экран - но эту шутку полюбил сам Брежнев. Слов “Шляпу сними!” не было в сценарии, а фраза “Короче, Склифосовский!” возникла из-за просьбы Гайдая быть лаконичнее. Вспоминаем афоризмы “Пленницы” и то, как до цензуры звучала песня про “трех жен”.
В этом году комедия "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" возглавила рейтинг любимых картин россиян, снятых на студии "Мосфильм". Второе место заняла картина "Иван Васильевич меняет профессию" (здесь мы разобрали значение старых слов, звучавших в фильме). На третьей строчке оказалась "Бриллиантовая рука" (вспомнить бриллиантовые фразы картины можно в этом эпизоде “Как это по-русски”).
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Елена Исайкина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк, Лина Алексюнайте, Анастасия Балгурина
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Как это по-русскиПодкаст
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Греция продлила разрешение на въезд россиян
09:07Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
09:05В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:01В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
09:00Ученые нашли способ усовершенствовать датчики взрывоопасных газов
08:58В "Шереметьево" обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
08:57В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
08:48Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
08:44Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
08:44Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:35Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
08:30Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
08:29В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
08:28Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
08:28СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
08:19Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
07:50Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
07:45Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
07:44Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
07:42Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
Лента новостейМолния