https://ria.ru/20201129/plennitsa-1586581581.html

Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"

Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из "Кавказской пленницы"

Из-за фразы “в соседнем районе жених украл члена партии” “Кавказскую пленницу” грозились не выпустить на экран - но эту шутку полюбил сам Брежнев. Слов “Шляпу сними!” не было в сценарии, а фраза “Короче, Склифосовский!” возникла из-за просьбы Гайдая быть лаконичнее. Вспоминаем афоризмы “Пленницы” и то, как до цензуры звучала песня про “трех жен”.

2020-11-29T12:00

2020-11-29T12:00

2020-11-29T12:00

как это по-русски

подкаст

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Часовню тоже я развалил? Шутки на все времена из “Кавказской пленницы” Из-за фразы “в соседнем районе жених украл члена партии” “Кавказскую пленницу” грозились не выпустить на экран - но эту шутку полюбил сам Брежнев. Слов “Шляпу сними!” не было в сценарии, а фраза “Короче, Склифосовский!” возникла из-за просьбы Гайдая быть лаконичнее. Вспоминаем афоризмы “Пленницы” и то, как до цензуры звучала песня про “трех жен”.

В этом году комедия "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" возглавила рейтинг любимых картин россиян, снятых на студии "Мосфильм". Второе место заняла картина "Иван Васильевич меняет профессию" (здесь мы разобрали значение старых слов, звучавших в фильме). На третьей строчке оказалась "Бриллиантовая рука" (вспомнить бриллиантовые фразы картины можно в этом эпизоде “Как это по-русски”). Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Елена ИсайкинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк, Лина Алексюнайте, Анастасия БалгуринаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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