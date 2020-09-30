https://ria.ru/20200930/mosfilm-1578015842.html

Россияне назвали свои любимые фильмы киностудии "Мосфильм"

Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел исследование в соцсетях и попросил россиян назвать свои любимые фильмы киностудии. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:17

2020-09-30T18:17

2020-09-30T22:04

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мосфильм

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел исследование в соцсетях и попросил россиян назвать свои любимые фильмы киностудии.Рейтинг возглавила комедия "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Второе место заняла картина "Иван Васильевич меняет профессию". На третьей строчке оказалась "Бриллиантовая рука".В список также попали такие фильмы, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Двенадцать стульев", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Любовь и голуби", "Девчата" и другие.Фаворитом среди режиссеров <a href="http://ria.ru/organization_Mosfilm/" target="_blank">"Мосфильма"</a> стал <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Gajjdajj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Гайдай</a>: сразу пять его картин попали в рейтинг киноканала.

https://ria.ru/20190828/1558006692.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, леонид гайдай, мосфильм