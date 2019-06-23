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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Женись, хороняка! Что скрывает "Иван Васильевич"?

Вчера, 12:00
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Как это по-русски
Женись, хороняка! Что скрывает "Иван Васильевич"?
Вчера, 12:00
85 лет назад Михаил Булгаков приступил к работе над пьесой "Иван Васильевич", по мотивам которой Леонид Гайдай спустя сорок лет снял известную комедию. Если знать значение старых слов, которые употребляют Иван Грозный и Феофан, то фильм становится намного понятнее. Так чем же угощали в царских палатах и понравилась ли Грозному советская водка?
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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