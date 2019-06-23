Женись, хороняка! Что скрывает "Иван Васильевич"?

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Как это по-русски Женись, хороняка! Что скрывает "Иван Васильевич"?

85 лет назад Михаил Булгаков приступил к работе над пьесой "Иван Васильевич", по мотивам которой Леонид Гайдай спустя сорок лет снял известную комедию. Если знать значение старых слов, которые употребляют Иван Грозный и Феофан, то фильм становится намного понятнее. Так чем же угощали в царских палатах и понравилась ли Грозному советская водка?