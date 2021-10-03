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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20211003/stariki-1752696934.html
"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников" - РИА Новости, 03.10.2021
"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
“Что с вами? Бандитская пуля!”: выражение стало крылатым благодаря трагикомедии Эльдара Рязанова "Старики-разбойники", снятой 50 лет назад. Что значит идиома “преступление века”, и почему "красть нужно только Рембрандта”? Вспоминаем фразы “стариков”, актуальные и сегодня.
2021-10-03T12:00
2021-10-03T12:00
как это по-русски
подкаст
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"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
“Что с вами? Бандитская пуля!”: выражение стало крылатым благодаря трагикомедии Эльдара Рязанова «Старики-разбойники», снятой 50 лет назад. Что значит идиома “преступление века”, и почему «красть нужно только Рембрандта”? Вспоминаем фразы “стариков”, актуальные и сегодня.
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"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
“Что с вами? Бандитская пуля!”: выражение стало крылатым благодаря трагикомедии Эльдара Рязанова «Старики-разбойники», снятой 50 лет назад. Что значит идиома “преступление века”, и почему «красть нужно только Рембрандта”? Вспоминаем фразы “стариков”, актуальные и сегодня.
audio/mpeg
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353
60
подкаст, аудио
12:00 03.10.2021
 

"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"

Как это по-русски
"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
12:00
Читать ria.ru в
“Что с вами? Бандитская пуля!”: выражение стало крылатым благодаря трагикомедии Эльдара Рязанова "Старики-разбойники", снятой 50 лет назад. Что значит идиома “преступление века”, и почему "красть нужно только Рембрандта”? Вспоминаем фразы “стариков”, актуальные и сегодня.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Елена Исайкина
Голоса эпизода: Дарья Дубинина, Георгий Сладков, Артем Буфтяк, Светлана Митина, Полина Панина
Звукорежиссер Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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