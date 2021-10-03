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"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников" - РИА Новости, 03.10.2021
"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
“Что с вами? Бандитская пуля!”: выражение стало крылатым благодаря трагикомедии Эльдара Рязанова "Старики-разбойники", снятой 50 лет назад. Что значит идиома “преступление века”, и почему "красть нужно только Рембрандта”? Вспоминаем фразы “стариков”, актуальные и сегодня.
2021-10-03T12:00
2021-10-03T12:00
2021-10-03T12:00
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"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
“Что с вами? Бандитская пуля!”: выражение стало крылатым благодаря трагикомедии Эльдара Рязанова «Старики-разбойники», снятой 50 лет назад. Что значит идиома “преступление века”, и почему «красть нужно только Рембрандта”? Вспоминаем фразы “стариков”, актуальные и сегодня.
audio/mpeg
"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
“Что с вами? Бандитская пуля!”: выражение стало крылатым благодаря трагикомедии Эльдара Рязанова «Старики-разбойники», снятой 50 лет назад. Что значит идиома “преступление века”, и почему «красть нужно только Рембрандта”? Вспоминаем фразы “стариков”, актуальные и сегодня.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
"Бандитская пуля" и другие "криминальные" фразы "Стариков-разбойников"
“Что с вами? Бандитская пуля!”: выражение стало крылатым благодаря трагикомедии Эльдара Рязанова "Старики-разбойники", снятой 50 лет назад. Что значит идиома “преступление века”, и почему "красть нужно только Рембрандта”? Вспоминаем фразы “стариков”, актуальные и сегодня.