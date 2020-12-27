https://ria.ru/20201227/dzhentlmeny-1590927656.html
Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"
Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"
Нехороший человек - редиска! Ругательство, которое ввели в народ "Джентльмены удачи", сценаристы взяли у ... Ленина, который назвал так Троцкого. Что означает "гоп-стоп" и почему хороший человек - фрей-фея? Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез).
2020-12-27T12:00
2020-12-27T12:00
2020-12-27T12:00
как это по-русски
подкаст
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Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"
Нехороший человек - редиска! Ругательство, которое ввели в народ "Джентльмены удачи", сценаристы взяли у ... Ленина, который назвал так Троцкого. Что означает "гоп-стоп" и почему хороший человек - фрей-фея? Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез).
audio/mpeg
Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"
Нехороший человек - редиска! Ругательство, которое ввели в народ "Джентльмены удачи", сценаристы взяли у ... Ленина, который назвал так Троцкого. Что означает "гоп-стоп" и почему хороший человек - фрей-фея? Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез).
audio/mpeg
О том, что слово "редиска" может быть хорошей заменой ненормативной лексики - недавно напомнил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Лидер группы "Ленинград" и генеральный продюсер RTVI Cергей Шнуров спросил президента о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. На что Владимир Путин посоветовал: "Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить “редиска”, а не употреблять ненормативную лексику.”Какие еще выражения можно позаимствовать у “Джентльменов”? И какие фразы в фильме действительно пришли из уголовного жаргона, а какие являются выдумкой сценаристов - в эпизоде подкаста “Как это по-русски”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Елена ИсайкинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артём Буфтяк, Игорь Кривицкий, Лина Алексюнайте, Анастасия БалгуринаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"
Нехороший человек - редиска! Ругательство, которое ввели в народ "Джентльмены удачи", сценаристы взяли у ... Ленина, который назвал так Троцкого. Что означает "гоп-стоп" и почему хороший человек - фрей-фея? Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез).
О том, что слово "редиска" может быть хорошей заменой ненормативной лексики - недавно напомнил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Лидер группы "Ленинград" и генеральный продюсер RTVI Cергей Шнуров спросил президента о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. На что Владимир Путин посоветовал: "Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить “редиска”, а не употреблять ненормативную лексику.”
Какие еще выражения можно позаимствовать у “Джентльменов”? И какие фразы в фильме действительно пришли из уголовного жаргона, а какие являются выдумкой сценаристов - в эпизоде подкаста “Как это по-русски”.
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Сценарий эпизода: Елена Исайкина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артём Буфтяк, Игорь Кривицкий, Лина Алексюнайте, Анастасия Балгурина
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