https://ria.ru/20201227/dzhentlmeny-1590927656.html

Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"

Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"

Нехороший человек - редиска! Ругательство, которое ввели в народ "Джентльмены удачи", сценаристы взяли у ... Ленина, который назвал так Троцкого. Что означает "гоп-стоп" и почему хороший человек - фрей-фея? Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез).

2020-12-27T12:00

2020-12-27T12:00

2020-12-27T12:00

как это по-русски

подкаст

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Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи" Нехороший человек - редиска! Ругательство, которое ввели в народ "Джентльмены удачи", сценаристы взяли у ... Ленина, который назвал так Троцкого. Что означает "гоп-стоп" и почему хороший человек - фрей-фея? Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез). audio/mpeg

Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи" Нехороший человек - редиска! Ругательство, которое ввели в народ "Джентльмены удачи", сценаристы взяли у ... Ленина, который назвал так Троцкого. Что означает "гоп-стоп" и почему хороший человек - фрей-фея? Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез). audio/mpeg

О том, что слово "редиска" может быть хорошей заменой ненормативной лексики - недавно напомнил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Лидер группы "Ленинград" и генеральный продюсер RTVI Cергей Шнуров спросил президента о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. На что Владимир Путин посоветовал: "Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить “редиска”, а не употреблять ненормативную лексику.”Какие еще выражения можно позаимствовать у “Джентльменов”? И какие фразы в фильме действительно пришли из уголовного жаргона, а какие являются выдумкой сценаристов - в эпизоде подкаста “Как это по-русски”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Елена ИсайкинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артём Буфтяк, Игорь Кривицкий, Лина Алексюнайте, Анастасия БалгуринаМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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