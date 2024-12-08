https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987994348.html

К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы

К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы - РИА Новости, 08.12.2024

К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы

Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:21

2024-12-08T13:21

2024-12-08T13:21

алиса фрейндлих

эльдар рязанов

владимир путин

санкт-петербург

ссср

видео

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Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих. Народная артистка СССР, та самая Людмила Прокофьевна из всенародно любимой комедии Эльдара Рязанова.С 1983 года ведущая актриса Большого драматического театра в Санкт-Петербурге.В день рождения Владимир Путин наградил Алису Бруновну орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

санкт-петербург

ссср

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих. Народная артистка СССР. Та самая Людмила Прокофьевна из всенародно любимой комедии Эльдара Рязанова. С 1983 года ведущая актриса Большого драматического театра в Санкт-Петербурге. В день рождения Владимир Путин наградил Алису Бруновну орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. 2024-12-08T13:21 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

алиса фрейндлих, эльдар рязанов, владимир путин, санкт-петербург, ссср, видео, видео