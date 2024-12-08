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К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы - РИА Новости, 08.12.2024
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13:21 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987994348.html
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы - РИА Новости, 08.12.2024
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы
Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:21
2024-12-08T13:21
алиса фрейндлих
эльдар рязанов
владимир путин
санкт-петербург
ссср
видео
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Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих. Народная артистка СССР, та самая Людмила Прокофьевна из всенародно любимой комедии Эльдара Рязанова.С 1983 года ведущая актриса Большого драматического театра в Санкт-Петербурге.В день рождения Владимир Путин наградил Алису Бруновну орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
санкт-петербург
ссср
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы
Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих. Народная артистка СССР. Та самая Людмила Прокофьевна из всенародно любимой комедии Эльдара Рязанова. С 1983 года ведущая актриса Большого драматического театра в Санкт-Петербурге. В день рождения Владимир Путин наградил Алису Бруновну орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
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алиса фрейндлих, эльдар рязанов, владимир путин, санкт-петербург, ссср, видео, видео
Алиса Фрейндлих, Эльдар Рязанов, Владимир Путин, Санкт-Петербург, СССР, Видео
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы
Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих.
2024-12-08T13:21
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PT2M50S

К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы

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Дзен
Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих.
Народная артистка СССР, та самая Людмила Прокофьевна из всенародно любимой комедии Эльдара Рязанова.
С 1983 года ведущая актриса Большого драматического театра в Санкт-Петербурге.
В день рождения Владимир Путин наградил Алису Бруновну орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
 
Алиса ФрейндлихЭльдар РязановВладимир ПутинСанкт-ПетербургСССРВидео
 
 
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