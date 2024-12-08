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К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы - РИА Новости, 08.12.2024
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы
Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:21
2024-12-08T13:21
2024-12-08T13:21
алиса фрейндлих
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Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих. Народная артистка СССР, та самая Людмила Прокофьевна из всенародно любимой комедии Эльдара Рязанова.С 1983 года ведущая актриса Большого драматического театра в Санкт-Петербурге.В день рождения Владимир Путин наградил Алису Бруновну орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы
Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих. Народная артистка СССР.
Та самая Людмила Прокофьевна из всенародно любимой комедии Эльдара Рязанова.
С 1983 года ведущая актриса Большого драматического театра в Санкт-Петербурге.
В день рождения Владимир Путин наградил Алису Бруновну орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
2024-12-08T13:21
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PT2M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алиса фрейндлих, эльдар рязанов, владимир путин, санкт-петербург, ссср, видео, видео
Алиса Фрейндлих, Эльдар Рязанов, Владимир Путин, Санкт-Петербург, СССР, Видео
Сегодня 90 лет неподражаемой Алисе Фрейндлих.
Народная артистка СССР, та самая Людмила Прокофьевна из всенародно любимой комедии Эльдара Рязанова.
С 1983 года ведущая актриса Большого драматического театра в Санкт-Петербурге.
В день рождения Владимир Путин наградил Алису Бруновну орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.