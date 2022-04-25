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Внук Фрейндлих вспомнил о критическом состоянии бабушки в реанимации - РИА Новости, 25.04.2022
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Внук Фрейндлих вспомнил о критическом состоянии бабушки в реанимации
Внук Фрейндлих вспомнил о критическом состоянии бабушки в реанимации - РИА Новости, 25.04.2022
Внук Фрейндлих вспомнил о критическом состоянии бабушки в реанимации
Внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров признался, что во время коронавируса у актрисы было поражено 93% легких. Артистка провела полтора месяца в реанимации. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T18:47
2022-04-25T18:47
шоубиз
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алиса фрейндлих
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров признался, что во время коронавируса у актрисы было поражено 93% легких. Артистка провела полтора месяца в реанимации.Сама Алиса Бруновна в интервью на YouTube-канале "Белый шум" не стала много говорить о своем здоровье, зато призналась, что мечтала когда-то сыграть главную героиню романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.Алиса Бруновна была госпитализирована с коронавирусом в больницу в конце декабря 2020 года. Через несколько месяцев после выписки она вернулась к работе в театре.
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знаменитости, алиса фрейндлих, шоу-бизнес
18:47 25.04.2022
 
Внук Фрейндлих вспомнил о критическом состоянии бабушки в реанимации

Внук Фрейндлих вспомнил о критическом состоянии бабушки с 93% поражения легких

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовАктриса Алиса Фрейндлих
Актриса Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров признался, что во время коронавируса у актрисы было поражено 93% легких. Артистка провела полтора месяца в реанимации.

"Она очень тяжело болела ковидом. 93% поражения легких у нее было. Это хуже, чем тяжело. Она два месяца лежала в больнице, полтора из которых – в реанимации. Честно говоря, как мне потом сказал врач, когда ее доставили в реанимацию, сказали, что шансов нет. Когда ее выписывали, можно сказать, что это было чудо", – рассказал Никита.

Сама Алиса Бруновна в интервью на YouTube-канале "Белый шум" не стала много говорить о своем здоровье, зато призналась, что мечтала когда-то сыграть главную героиню романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

"Но я понимаю, что она должна быть красавицей, а я ей никогда не была и очень осознавала это. Пока я была начинающей актрисой, мне откровенно говорили: "У вас некиногеничное лицо. Неправильная скульптура лица. Она затруднительна для оператора". Но так как я в театре много работала, зрители постепенно привыкли", – сказала Фрейндлих.

Алиса Бруновна была госпитализирована с коронавирусом в больницу в конце декабря 2020 года. Через несколько месяцев после выписки она вернулась к работе в театре.
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