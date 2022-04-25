https://ria.ru/20220425/freyndlikh-1785379693.html

Внук Фрейндлих вспомнил о критическом состоянии бабушки в реанимации

Внук Фрейндлих вспомнил о критическом состоянии бабушки в реанимации - РИА Новости, 25.04.2022

Внук Фрейндлих вспомнил о критическом состоянии бабушки в реанимации

Внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров признался, что во время коронавируса у актрисы было поражено 93% легких. Артистка провела полтора месяца в реанимации. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T18:47

2022-04-25T18:47

2022-04-25T18:47

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алиса фрейндлих

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров признался, что во время коронавируса у актрисы было поражено 93% легких. Артистка провела полтора месяца в реанимации.Сама Алиса Бруновна в интервью на YouTube-канале "Белый шум" не стала много говорить о своем здоровье, зато призналась, что мечтала когда-то сыграть главную героиню романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.Алиса Бруновна была госпитализирована с коронавирусом в больницу в конце декабря 2020 года. Через несколько месяцев после выписки она вернулась к работе в театре.

https://ria.ru/20220418/proklova-1784078901.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алиса фрейндлих, шоу-бизнес