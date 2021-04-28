https://ria.ru/20210428/freyndlikh-1730253899.html

В БДТ рассказали, когда Алиса Фрейндлих вернется на сцену

В БДТ рассказали, когда Алиса Фрейндлих вернется на сцену

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая недавно перенесла коронавирусную инфекцию, вернется на сцену Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T10:11

2021-04-28T10:11

2021-04-28T10:11

культура

театр

новости культуры

большой драматический театр товстоногова

алиса фрейндлих

иван вырыпаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая недавно перенесла коронавирусную инфекцию, вернется на сцену Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова в конце мая - она сыграет главную роль в спектакле "Волнение" в постановке Ивана Вырыпаева, сообщает пресс-служба театра."Сегодня мы открываем продажу билетов на спектакль "Волнение" в постановке Ивана Вырыпаева по пьесе, написанной им специально для БДТ и актрисы Алисы Фрейндлих. Спектакль состоится на Второй сцене БДТ 25 мая, 2 и 17 июня, а также 4 июля", - говорится в сообщении, размещенном в аккаунте театра в соцсети "ВКонтакте".В декабре 86-летняя Фрейндлих была госпитализирована с COVID-19, ее выписали из больницы только в феврале.

https://ria.ru/20210313/bdt-1600937365.html

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театр, новости культуры, большой драматический театр товстоногова, алиса фрейндлих, иван вырыпаев