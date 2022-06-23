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Альфа-самцы: как представляют в фильмах токсичных мужчин - РИА Новости, 23.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220623/kino-1797365719.html
Альфа-самцы: как представляют в фильмах токсичных мужчин
Альфа-самцы: как представляют в фильмах токсичных мужчин - РИА Новости, 23.06.2022
Альфа-самцы: как представляют в фильмах токсичных мужчин
В российский прокат вышел "Род мужской" — нашумевший хоррор, показанный на последнем Каннском кинофестивале. Главная героиня пытается пережить смерть супруга,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:00
2022-06-23T13:39
юрий яковлев
барбара брыльска
андрей мягков
культура
алиса фрейндлих
лия ахеджакова
вера алентова
каннский кинофестиваль
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат вышел "Род мужской" — нашумевший хоррор, показанный на последнем Каннском кинофестивале. Главная героиня пытается пережить смерть супруга, но окружающие мужчины загоняют ее в эмоциональный тупик. О современных и советских абьюзерах на экране — в материале РИА Новости.Одна в замкеНедавно овдовевшая Харпер (Джесси Бакли) арендует небольшой замок в английском пригороде, чтобы прийти в себя после самоубийства мужа. "Весьма специфичный" и назойливый домовладелец — первый, но далеко не последний персонаж, который сделает ее существование в глуши невыносимым.Во время прогулки по лесу Харпер замечает, что за ней наблюдает голый израненный мужчина. Обнаружив, что ее преследуют, вдова вызывает полицию, но стражи порядка только посмеиваются над фантазией героини.Взгляды местного священника пугают ее строгостью и консервативностью. В определенный момент он прибегает к газлайтингу (форма психологического насилия, цель которого — заставить оппонента сомневаться в адекватности собственного восприятия действительности через обесценивающие шутки, обвинения).Бывший муж угрожал покончить самоубийством, если она уйдет, а теперь героиню унижает сексистскими шутками местный подросток. Харпер сталкивается с физическим и эмоциональным насилием, агрессией, негативом и обычным страхом любой женщины, в одиночестве возвращающейся домой.И хотя фильм в первую очередь позиционируют как ужастик, у него гораздо больше смыслов. Режиссер Алекс Гарланд снял нетипичный боди-хоррор.Он жонглирует социальными нормами, ассоциациями с мифологией и классическим саспенсом. Харпер, а вместе с ней и зритель превращаются в марионеток и балансируют на символической ментальной и интеллектуальной проволоке. Самое непредсказуемое — в финале, когда аллюзии, фольклорные мотивы и кровавые эффекты сливаются, представляя гнетущее напряжение "мужского" мира.Фильм — экранный диалог между полами, но он больше провоцирует, чем дает ответы на вопросы.Экшен, хоррор и мужчиныВ сюжете можно найти отсылки к "Сиянию" (в одной из сцен Харпер имеет дело с топором), необычному хоррору "Солнцестояние" (где по мужской глупости герои приходят к трагическому финалу) или к экшен-ужастику "Я иду искать". В последнем невеста вела игру с семьей супруга в древнем особняке: девушка должна была пережить ночь, скрываясь по тайным углам от новоиспеченных родственников, вооруженных секирами и луками со стрелами.Объединяет картины проблема нездоровых отношений.Часто в фильмах тему абьюза преподносят как нечто само собой разумеющееся, обыденное. В "Роде мужском" она на первом плане.И хотя действие происходит в Великобритании, зловещие архетипы знакомы всем.Ипполит, Иван и Гоша, он же ЖораВ российском кино токсичных мужчин было много, даже слишком. Но если раньше они казались героями, то в современном мире едва ли не к каждому есть вопросы.Классическая "Ирония судьбы" — сборник образов токсичных партнеров. Идеальный Ипполит (Юрий Яковлев) несовершенен. Он совсем не доверял невесте Наде (Барбара Брыльска), обвинил ее с порога, увидев в квартире незнакомого мужчину. И если это можно объяснить эмоциональным потрясением Ипполита, то его оскорбления в адрес Нади — едва ли. Позже он показывает пример "взрослого" поведения: решает при первой размолвке сразу уйти, а потом напиться.Лукашин (Андрей Мягков) — тоже не идеал. Окруженный сильными женскими фигурами (мамой, невестой Галей), он плывет по течению, не желает брать на себя ответственность, и тоже не упускает возможности поругаться с Надей.Проблемы каждой бизнес-леди считываются в картине "Москва слезам не верит". Катерина (Вера Алентова) встречает слесаря Гошу, он же Гога, он же Жора (Алексей Баталов). В 1980-х образ остроумного работяги, который запросто решает все вопросы, стал чуть ли не эталоном.Но если посмотреть, его поведение невероятно токсично. При первой встрече он вторгается в личное пространство Кати, принимает решения за нее, а потом и вовсе угрожает, что уйдет, если будет не так, как он хочет.Из-за его шантажа героиня скрывает успешную карьеру, а когда все выясняется, Гоша просто сбегает и уходит в запой. Извинений от него ждать не стоит.Герои картины "Девчата" тоже вызывают вопросы. Главный персонаж Ковригин (Николай Рыбников) спорит на шапку, что влюбит в себя новенькую на леспромхозе Тосю (Надежда Румянцева). При всех оскорбляет ее, хамит, подкалывает, доводит до слез. Как ни странно, тактика оказывается успешной, и Тося начинает испытывать к нему чувства. Только вот здоровыми такие отношения точно не назовешь.И один из самых абьюзивных героев — Новосельцев (Мягков) из "Служебного романа". Трус, врун и подхалим, он хамит Людмиле Прокофьевне (Алиса Фрейндлих) и не устает говорить нелицеприятные вещи за ее спиной. Мнение об умной деловой женщине меняется, только когда она надевает платье и внешне преображается. Но самое грустное: Калугина отвечает взаимностью подчиненному, который начал ухаживать за ней из корысти.
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2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
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юрий яковлев, барбара брыльска, андрей мягков, алиса фрейндлих, лия ахеджакова, вера алентова, каннский кинофестиваль, знаменитости, что посмотреть , куда сходить
08:00 23.06.2022 (обновлено: 13:39 23.06.2022)
 

Альфа-самцы: как представляют в фильмах токсичных мужчин

© "Мосфильм" (1979)Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит
© "Мосфильм" (1979)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В российский прокат вышел "Род мужской" — нашумевший хоррор, показанный на последнем Каннском кинофестивале. Главная героиня пытается пережить смерть супруга, но окружающие мужчины загоняют ее в эмоциональный тупик. О современных и советских абьюзерах на экране — в материале РИА Новости.

Одна в замке

Недавно овдовевшая Харпер (Джесси Бакли) арендует небольшой замок в английском пригороде, чтобы прийти в себя после самоубийства мужа. "Весьма специфичный" и назойливый домовладелец — первый, но далеко не последний персонаж, который сделает ее существование в глуши невыносимым.
Во время прогулки по лесу Харпер замечает, что за ней наблюдает голый израненный мужчина. Обнаружив, что ее преследуют, вдова вызывает полицию, но стражи порядка только посмеиваются над фантазией героини.
Взгляды местного священника пугают ее строгостью и консервативностью. В определенный момент он прибегает к газлайтингу (форма психологического насилия, цель которого — заставить оппонента сомневаться в адекватности собственного восприятия действительности через обесценивающие шутки, обвинения).
© DNA Films (2022)Кадр из фильма "Род мужской"
Кадр из фильма Род мужской
© DNA Films (2022)
Кадр из фильма "Род мужской"
Бывший муж угрожал покончить самоубийством, если она уйдет, а теперь героиню унижает сексистскими шутками местный подросток. Харпер сталкивается с физическим и эмоциональным насилием, агрессией, негативом и обычным страхом любой женщины, в одиночестве возвращающейся домой.
И хотя фильм в первую очередь позиционируют как ужастик, у него гораздо больше смыслов. Режиссер Алекс Гарланд снял нетипичный боди-хоррор.
© DNA Films (2022)Кадр из фильма "Род мужской"
Кадр из фильма Род мужской
© DNA Films (2022)
Кадр из фильма "Род мужской"
Он жонглирует социальными нормами, ассоциациями с мифологией и классическим саспенсом. Харпер, а вместе с ней и зритель превращаются в марионеток и балансируют на символической ментальной и интеллектуальной проволоке. Самое непредсказуемое — в финале, когда аллюзии, фольклорные мотивы и кровавые эффекты сливаются, представляя гнетущее напряжение "мужского" мира.
Фильм — экранный диалог между полами, но он больше провоцирует, чем дает ответы на вопросы.
© DNA Films (2022)Кадр из фильма "Род мужской"
Кадр из фильма Род мужской
© DNA Films (2022)
Кадр из фильма "Род мужской"

Экшен, хоррор и мужчины

В сюжете можно найти отсылки к "Сиянию" (в одной из сцен Харпер имеет дело с топором), необычному хоррору "Солнцестояние" (где по мужской глупости герои приходят к трагическому финалу) или к экшен-ужастику "Я иду искать". В последнем невеста вела игру с семьей супруга в древнем особняке: девушка должна была пережить ночь, скрываясь по тайным углам от новоиспеченных родственников, вооруженных секирами и луками со стрелами.
© Warner Bros. Pictures (1980)Кадр из фильма "Сияние"
Кадр из фильма Сияние
1 из 3
Кадр из фильма "Сияние"
© Warner Bros. Pictures (1980)
© A24, 2019Фильм "Солнцестояние"(2019)
Фильм Солнцестояние(2019)
2 из 3
Фильм "Солнцестояние"(2019)
© A24, 2019
© Пресс-служба Sarafan PRКадр из фильма "Я иду искать"
Кадр из фильма Я иду искать
3 из 3
Кадр из фильма "Я иду искать"
© Пресс-служба Sarafan PR
1 из 3
Кадр из фильма "Сияние"
© Warner Bros. Pictures (1980)
2 из 3
Фильм "Солнцестояние"(2019)
© A24, 2019
3 из 3
Кадр из фильма "Я иду искать"
© Пресс-служба Sarafan PR
Объединяет картины проблема нездоровых отношений.
Часто в фильмах тему абьюза преподносят как нечто само собой разумеющееся, обыденное. В "Роде мужском" она на первом плане.
© DNA Films (2022)Кадр из фильма "Род мужской"
Кадр из фильма Род мужской
© DNA Films (2022)
Кадр из фильма "Род мужской"
И хотя действие происходит в Великобритании, зловещие архетипы знакомы всем.

Ипполит, Иван и Гоша, он же Жора

В российском кино токсичных мужчин было много, даже слишком. Но если раньше они казались героями, то в современном мире едва ли не к каждому есть вопросы.
© Киностудия "Мосфильм", 1975Юрий Яковлев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Юрий Яковлев в фильме Ирония судьбы, или С легким паром!
© Киностудия "Мосфильм", 1975
Юрий Яковлев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Классическая "Ирония судьбы" — сборник образов токсичных партнеров. Идеальный Ипполит (Юрий Яковлев) несовершенен. Он совсем не доверял невесте Наде (Барбара Брыльска), обвинил ее с порога, увидев в квартире незнакомого мужчину. И если это можно объяснить эмоциональным потрясением Ипполита, то его оскорбления в адрес Нади — едва ли. Позже он показывает пример "взрослого" поведения: решает при первой размолвке сразу уйти, а потом напиться.
© Мосфильм, 1975Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
1 из 3
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм, 1975
© Киностудия «Мосфильм», 1975

Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Эльдар Рязанов в фильме Ирония судьбы, или С лёгким паром!
2 из 3

Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

© Киностудия «Мосфильм», 1975
© Мосфильм (1975)Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
3 из 3
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм (1975)
1 из 3
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм, 1975
2 из 3

Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

© Киностудия «Мосфильм», 1975
3 из 3
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм (1975)
Лукашин (Андрей Мягков) — тоже не идеал. Окруженный сильными женскими фигурами (мамой, невестой Галей), он плывет по течению, не желает брать на себя ответственность, и тоже не упускает возможности поругаться с Надей.
Проблемы каждой бизнес-леди считываются в картине "Москва слезам не верит". Катерина (Вера Алентова) встречает слесаря Гошу, он же Гога, он же Жора (Алексей Баталов). В 1980-х образ остроумного работяги, который запросто решает все вопросы, стал чуть ли не эталоном.
Но если посмотреть, его поведение невероятно токсично. При первой встрече он вторгается в личное пространство Кати, принимает решения за нее, а потом и вовсе угрожает, что уйдет, если будет не так, как он хочет.
Из-за его шантажа героиня скрывает успешную карьеру, а когда все выясняется, Гоша просто сбегает и уходит в запой. Извинений от него ждать не стоит.
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит
1 из 3
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
© Мосфильм (1979)

Сцена из фильма "Москва слезам не верит"

Кадр из фильма Москва слезам не верит
2 из 3

Сцена из фильма "Москва слезам не верит"

© Мосфильм (1979)
© "Мосфильм"

Фрагмент из фильма "Москва слезам не верит"

Кадр из фильма Москва слезам не верит
3 из 3

Фрагмент из фильма "Москва слезам не верит"

© "Мосфильм"
1 из 3
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
2 из 3

Сцена из фильма "Москва слезам не верит"

© Мосфильм (1979)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Москва слезам не верит"

© "Мосфильм"
Герои картины "Девчата" тоже вызывают вопросы. Главный персонаж Ковригин (Николай Рыбников) спорит на шапку, что влюбит в себя новенькую на леспромхозе Тосю (Надежда Румянцева). При всех оскорбляет ее, хамит, подкалывает, доводит до слез. Как ни странно, тактика оказывается успешной, и Тося начинает испытывать к нему чувства. Только вот здоровыми такие отношения точно не назовешь.
© Мосфильм (1962)Кадр из фильма "Девчата"
Кадр из фильма Девчата
1 из 4
Кадр из фильма "Девчата"
© Мосфильм (1962)
© Мосфильм (1962)

Сцена из фильма "Девчата"

Кадр из фильма Девчата
2 из 4

Сцена из фильма "Девчата"

© Мосфильм (1962)
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Людмила Иванова, Андрей Мягков и Светлана Немоляева во время съемок фильма "Служебный роман"

Актриса Людмила Иванова, актер Андрей Мягков и актриса Светлана Немоляева во время съемок фильма Служебный роман
3 из 4

Людмила Иванова, Андрей Мягков и Светлана Немоляева во время съемок фильма "Служебный роман"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© Фото : Мосфильм (1977)

Алиса Фрейндлих, Лия Ахеджакова в роли Верочки на съемках фильма "Служебный роман"

Народная артистка РСФСР Алиса Фрейндлих в роли Калугиной, артистка Лия Ахеджакова в роли Верочки на съемках фильма Служебный роман
4 из 4

Алиса Фрейндлих, Лия Ахеджакова в роли Верочки на съемках фильма "Служебный роман"

© Фото : Мосфильм (1977)
1 из 4
Кадр из фильма "Девчата"
© Мосфильм (1962)
2 из 4

Сцена из фильма "Девчата"

© Мосфильм (1962)
3 из 4

Людмила Иванова, Андрей Мягков и Светлана Немоляева во время съемок фильма "Служебный роман"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 4

Алиса Фрейндлих, Лия Ахеджакова в роли Верочки на съемках фильма "Служебный роман"

© Фото : Мосфильм (1977)
И один из самых абьюзивных героев — Новосельцев (Мягков) из "Служебного романа". Трус, врун и подхалим, он хамит Людмиле Прокофьевне (Алиса Фрейндлих) и не устает говорить нелицеприятные вещи за ее спиной. Мнение об умной деловой женщине меняется, только когда она надевает платье и внешне преображается. Но самое грустное: Калугина отвечает взаимностью подчиненному, который начал ухаживать за ней из корысти.
Кадр из фильма Скейт-кухня
19 июня, 08:00Культура
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КультураЮрий ЯковлевБарбара БрыльскаАндрей МягковАлиса ФрейндлихЛия АхеджаковаВера АлентоваКаннский кинофестивальЗнаменитостичто посмотретькуда сходить
 
 
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