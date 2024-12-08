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Трудное детство и легендарные роли: Алисе Фрейндлих — 90

Трудное детство и легендарные роли: Алисе Фрейндлих — 90 - РИА Новости, 08.12.2024

Трудное детство и легендарные роли: Алисе Фрейндлих — 90

Она сыграла десятки самых разных ролей: от "мымры" Калугиной в "Служебном романе" и королевы Анны в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах" до жены главного героя в... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:00

2024-12-08T09:17

фото

культура

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Она сыграла десятки самых разных ролей: от "мымры" Калугиной в "Служебном романе" и королевы Анны в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах" до жены главного героя в "Сталкере". Вспоминаем необычные факты о жизни и творчестве Алисы Фрейндлих в фотоленте РИА Новости.

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2024

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

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