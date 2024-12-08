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Трудное детство и легендарные роли: Алисе Фрейндлих — 90 - РИА Новости, 08.12.2024
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Культура
 
08:00 08.12.2024 (обновлено: 09:17 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1986847750.html
Трудное детство и легендарные роли: Алисе Фрейндлих — 90
Трудное детство и легендарные роли: Алисе Фрейндлих — 90 - РИА Новости, 08.12.2024
Трудное детство и легендарные роли: Алисе Фрейндлих — 90
Она сыграла десятки самых разных ролей: от "мымры" Калугиной в "Служебном романе" и королевы Анны в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах" до жены главного героя в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T08:00
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фото
культура
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алиса фрейндлих
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Она сыграла десятки самых разных ролей: от "мымры" Калугиной в "Служебном романе" и королевы Анны в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах" до жены главного героя в "Сталкере". Вспоминаем необычные факты о жизни и творчестве Алисы Фрейндлих в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Культура, Ленинград, РСФСР, Германия, Алиса Фрейндлих, Андрей Тарковский, Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, Большой драматический театр Товстоногова, юбилей, день рождения, Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинградский театр имени Ленсовета, Новости культуры, Театр, кино
Трудное детство и легендарные роли: Алисе Фрейндлих — 90

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих восьмого декабря отмечает 90-летие

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Она сыграла десятки самых разных ролей: от "мымры" Калугиной в "Служебном романе" и королевы Анны в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах" до жены главного героя в "Сталкере". Вспоминаем необычные факты о жизни и творчестве Алисы Фрейндлих в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Звучная фамилия досталась ей от отца — у Бруно Фрейндлиха было немецкое происхождение. Его предки переехали из Германии в Россию еще в XVIII веке и создали династию стеклодувов. У Бруно были слабые легкие для такой профессии, своим призванием он выбрал театр. С матерью Алисы Фрейндлих он познакомился на драматических курсах Театра рабочей молодежи.

Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих на открытии выставки, посвященной актерской династии Фрейндлих в Санкт-Петербурге

Звучная фамилия досталась ей от отца — у Бруно Фрейндлиха было немецкое происхождение. Его предки переехали из Германии в Россию еще в XVIII веке и создали династию стеклодувов. У Бруно были слабые легкие для такой профессии, своим призванием он выбрал театр. С матерью Алисы Фрейндлих он познакомился на драматических курсах Театра рабочей молодежи.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 15
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Актриса родилась в Ленинграде. Мать хотела назвать девочку Наташей, но отец и бабушка настояли на Алисе.

Актриса Алиса Фрейндлих на съемках фильма Успех

Актриса родилась в Ленинграде. Мать хотела назвать девочку Наташей, но отец и бабушка настояли на Алисе.

© РИА Новости / Галина Кмит
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2 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главным впечатлением детства для Алисы стала блокада Ленинграда. Актриса вспоминала, что ее бабушка в этот период установила жесткую дисциплину, выдавала еду строго по расписанию, регулярно устраивала банный день — для этого растапливали собранный на улице снег. Это помогло семье не упасть духом и выжить. После частичного снятия блокады Алиса вместе с другими школьниками ходила по квартирам нуждающихся, оказывала посильную помощь, давала концерты в госпиталях.

Фотографии народной артистки СССР, актрисы Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алисы Фрейндлих на открытии выставки, посвященной актерской династии Фрейндлих в Санкт-Петербурге

Главным впечатлением детства для Алисы стала блокада Ленинграда. Актриса вспоминала, что ее бабушка в этот период установила жесткую дисциплину, выдавала еду строго по расписанию, регулярно устраивала банный день — для этого растапливали собранный на улице снег. Это помогло семье не упасть духом и выжить. После частичного снятия блокады Алиса вместе с другими школьниками ходила по квартирам нуждающихся, оказывала посильную помощь, давала концерты в госпиталях.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 15
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Уже в школе Алиса решила, что станет актрисой. В Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского она поступила с первого раза. На экзамене читала отрывок из "Мертвых душ" Николая Гоголя и пела романс "Не брани меня, родная".

Алиса Фрейндлих в роли невесты на съемках фильма Приключения зубного врача

Уже в школе Алиса решила, что станет актрисой. В Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского она поступила с первого раза. На экзамене читала отрывок из "Мертвых душ" Николая Гоголя и пела романс "Не брани меня, родная".

© РИА Новости
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4 из 15
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

По окончании института ей выдали характеристику: "Ясно видно, что может играть Алиса Фрейндлих: острохарактерные роли, детей и старух. Она превосходно танцует и обладает настоящим певческим голосом. Успеваемость отличная, дисциплинированна. В общественной жизни принимала активное участие".

Актриса Алиса Фрейндлих в роли Алисы в спектакле Алиса (Бег по кругу в 2-х действиях), представленном в рамках фестиваля Золотая Маска на сцене киностудии Амедиа в Москве.

По окончании института ей выдали характеристику: "Ясно видно, что может играть Алиса Фрейндлих: острохарактерные роли, детей и старух. Она превосходно танцует и обладает настоящим певческим голосом. Успеваемость отличная, дисциплинированна. В общественной жизни принимала активное участие".

© РИА Новости / Владимир Песня
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5 из 15
© Ленфильм (1961)

Первые съемки в кино — эпизоды в фильмах "Неоконченная повесть", "Таланты и поклонники", "Город зажигает огни". В начале карьеры она также снялась с Евгением Леоновым в "Полосатом рейсе" в роли помощницы буфетчика.

Кадр из фильма Полосатый рейс

Первые съемки в кино — эпизоды в фильмах "Неоконченная повесть", "Таланты и поклонники", "Город зажигает огни". В начале карьеры она также снялась с Евгением Леоновым в "Полосатом рейсе" в роли помощницы буфетчика.

© Ленфильм (1961)
6 из 15
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Еще до роли в "Служебном романе" актриса пересеклась с Андреем Мягковым в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача". Эльдар Рязанов тоже был знаком с Фрейндлих. Он пробовал ее на главную роль в фильме "Гусарская баллада", но актриса оказалась слишком женственной для "мужского" образа. А вот роль Людмилы Калугиной в "Служебном романе" стала для Фрейндлих звездной.

Алиса Фрейндлих в роли Людмилы Прокофьевны и Андрей Мягков в роли Новосельцева на съемках фильма Служебный роман режиссера Эльдара Рязанова

Еще до роли в "Служебном романе" актриса пересеклась с Андреем Мягковым в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача". Эльдар Рязанов тоже был знаком с Фрейндлих. Он пробовал ее на главную роль в фильме "Гусарская баллада", но актриса оказалась слишком женственной для "мужского" образа. А вот роль Людмилы Калугиной в "Служебном романе" стала для Фрейндлих звездной.

© РИА Новости
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7 из 15
© Киностудия «Мосфильм»

После премьеры она получала горы писем от зрителей. Женщины говорили, что, посмотрев фильм, сразу же записались в парикмахерскую и заказали себе новые платья. Кстати, знаменитый коричневый костюм, который носит Калугина до своего перевоплощения в красавицу, актриса сама разыскала в гардеробной "Мосфильма".

Алиса Фрейндлих в фильме Служебный роман

После премьеры она получала горы писем от зрителей. Женщины говорили, что, посмотрев фильм, сразу же записались в парикмахерскую и заказали себе новые платья. Кстати, знаменитый коричневый костюм, который носит Калугина до своего перевоплощения в красавицу, актриса сама разыскала в гардеробной "Мосфильма".

© Киностудия «Мосфильм»
8 из 15
© РИА Новости / Сергей Иванов | Перейти в медиабанк

Среди других известных ролей — Лидия Жербер в фильме "Старомодная комедия", королева Анна в картине "Д'Артаньян и три мушкетера", Харита Огудалова в "Жестоком романсе" и Анна Вырубова в "Агонии". А еще Фрейндлих озвучила Щенка в мультфильме "Голубой щенок".

Кадр из художественного фильма Жестокий романс

Среди других известных ролей — Лидия Жербер в фильме "Старомодная комедия", королева Анна в картине "Д'Артаньян и три мушкетера", Харита Огудалова в "Жестоком романсе" и Анна Вырубова в "Агонии". А еще Фрейндлих озвучила Щенка в мультфильме "Голубой щенок".

© РИА Новости / Сергей Иванов
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9 из 15
© Фото : Предоставлено библиотекой киноискусства имени С.М. Эйзенштейна

Особое место в ее фильмографии занимает "Сталкер". Однажды Андрей Тарковский присутствовал на спектакле "Варшавская мелодия" и через Анатолия Солоницына передал актрисе записку с предложением сняться в его фильме "Зеркало". Из-за сильной загруженности Фрейндлих это сотрудничество не сложилось. Зато в "Сталкере" ей пришлось сниматься дважды: для фильма закупили экспериментальную пленку, которая впоследствии испортилась.

Андрей Тарковский и Алиса Фрейндлих во время съемок фильма Сталкер. 1978-79 гг.

Особое место в ее фильмографии занимает "Сталкер". Однажды Андрей Тарковский присутствовал на спектакле "Варшавская мелодия" и через Анатолия Солоницына передал актрисе записку с предложением сняться в его фильме "Зеркало". Из-за сильной загруженности Фрейндлих это сотрудничество не сложилось. Зато в "Сталкере" ей пришлось сниматься дважды: для фильма закупили экспериментальную пленку, которая впоследствии испортилась.

© Фото : Предоставлено библиотекой киноискусства имени С.М. Эйзенштейна
10 из 15
© РИА Новости / Петрухин | Перейти в медиабанк

Андрей Тарковский называл Фрейндлих чудом природы, великой трагической актрисой, которой под силу сыграть "даже телефонную книгу".

Художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем Вишневый сад. Московский театр Современник

Андрей Тарковский называл Фрейндлих чудом природы, великой трагической актрисой, которой под силу сыграть "даже телефонную книгу".

© РИА Новости / Петрухин
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11 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса трижды была замужем. Первым ее избранником еще в студенческие годы стал однокурсник Владимир Карасев, но этот союз быстро распался. От второго брака с Игорем Владимировым у нее родилась дочь Варвара. В третий раз Фрейндлих вышла замуж за актера Юрия Соловья, но через какое-то время супруги развелись.

Премия Золотой орел – 2020

Актриса трижды была замужем. Первым ее избранником еще в студенческие годы стал однокурсник Владимир Карасев, но этот союз быстро распался. От второго брака с Игорем Владимировым у нее родилась дочь Варвара. В третий раз Фрейндлих вышла замуж за актера Юрия Соловья, но через какое-то время супруги развелись.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 15
© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанк

Несмотря на активные киносъемки, Фрейндлих никогда не забывала про свое настоящее призвание. Сперва она работала в Театре имени Веры Комиссаржевской, затем перешла в Театр имени Ленсовета. Там режиссер Игорь Владимиров, в полной мере рассмотрев талант Фрейндлих, создавал спектакли специально для нее. Зрителям особенно полюбилась ее роль в постановке "Малыш и Карлсон".

Народная артистка РСФСР Алиса Фрейндлих в роли Малыша в спектакле Малыш и Карлсон, который живет на крыше в постановке Ленинградского театра им. Ленсовета

Несмотря на активные киносъемки, Фрейндлих никогда не забывала про свое настоящее призвание. Сперва она работала в Театре имени Веры Комиссаржевской, затем перешла в Театр имени Ленсовета. Там режиссер Игорь Владимиров, в полной мере рассмотрев талант Фрейндлих, создавал спектакли специально для нее. Зрителям особенно полюбилась ее роль в постановке "Малыш и Карлсон".

© РИА Новости / Рыбаков
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13 из 15
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Из Театра имени Ленсовета актриса ушла в БДТ — на новом месте ей помогал освоиться режиссер Георгий Товстоногов. Среди наиболее ярких постановок — "Коварство и любовь" Иоганна Шиллера, "Макбет" Уильяма Шекспира, "Дядюшкин сон" Федора Достоевского. Некоторым счастливчикам до сих пор иногда удается ухватить билет на спектакль "Лето одного года" — в нем Фрейндлих играет вместе с Олегом Басилашвили.

Алиса Фрейндлих (Москалева) и Олег Басилашвили (Князь К.) во время спектакля Дядюшкин сон по Ф.М.Достоевскому в постановке художественного руководителя Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова

Из Театра имени Ленсовета актриса ушла в БДТ — на новом месте ей помогал освоиться режиссер Георгий Товстоногов. Среди наиболее ярких постановок — "Коварство и любовь" Иоганна Шиллера, "Макбет" Уильяма Шекспира, "Дядюшкин сон" Федора Достоевского. Некоторым счастливчикам до сих пор иногда удается ухватить билет на спектакль "Лето одного года" — в нем Фрейндлих играет вместе с Олегом Басилашвили.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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14 из 15
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Алиса Бруновна — обладательница почетных званий заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР, народной артистки СССР, множества наград и премий.

Актриса Алиса Фрейндлих, получившая приз за вклад в российский кинематограф, на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2019 год Золотой Орел в павильоне киноконцерна Мосфильм в Москве

Алиса Бруновна — обладательница почетных званий заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР, народной артистки СССР, множества наград и премий.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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15 из 15
 
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