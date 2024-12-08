Трудное детство и легендарные роли: Алисе Фрейндлих — 90

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих восьмого декабря отмечает 90-летие
Звучная фамилия досталась ей от отца — у Бруно Фрейндлиха было немецкое происхождение. Его предки переехали из Германии в Россию еще в XVIII веке и создали династию стеклодувов. У Бруно были слабые легкие для такой профессии, своим призванием он выбрал театр. С матерью Алисы Фрейндлих он познакомился на драматических курсах Театра рабочей молодежи.
Звучная фамилия досталась ей от отца — у Бруно Фрейндлиха было немецкое происхождение. Его предки переехали из Германии в Россию еще в XVIII веке и создали династию стеклодувов. У Бруно были слабые легкие для такой профессии, своим призванием он выбрал театр. С матерью Алисы Фрейндлих он познакомился на драматических курсах Театра рабочей молодежи.
Актриса родилась в Ленинграде. Мать хотела назвать девочку Наташей, но отец и бабушка настояли на Алисе.
Актриса родилась в Ленинграде. Мать хотела назвать девочку Наташей, но отец и бабушка настояли на Алисе.
Главным впечатлением детства для Алисы стала блокада Ленинграда. Актриса вспоминала, что ее бабушка в этот период установила жесткую дисциплину, выдавала еду строго по расписанию, регулярно устраивала банный день — для этого растапливали собранный на улице снег. Это помогло семье не упасть духом и выжить. После частичного снятия блокады Алиса вместе с другими школьниками ходила по квартирам нуждающихся, оказывала посильную помощь, давала концерты в госпиталях.
Главным впечатлением детства для Алисы стала блокада Ленинграда. Актриса вспоминала, что ее бабушка в этот период установила жесткую дисциплину, выдавала еду строго по расписанию, регулярно устраивала банный день — для этого растапливали собранный на улице снег. Это помогло семье не упасть духом и выжить. После частичного снятия блокады Алиса вместе с другими школьниками ходила по квартирам нуждающихся, оказывала посильную помощь, давала концерты в госпиталях.
Уже в школе Алиса решила, что станет актрисой. В Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского она поступила с первого раза. На экзамене читала отрывок из "Мертвых душ" Николая Гоголя и пела романс "Не брани меня, родная".
Уже в школе Алиса решила, что станет актрисой. В Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского она поступила с первого раза. На экзамене читала отрывок из "Мертвых душ" Николая Гоголя и пела романс "Не брани меня, родная".
По окончании института ей выдали характеристику: "Ясно видно, что может играть Алиса Фрейндлих: острохарактерные роли, детей и старух. Она превосходно танцует и обладает настоящим певческим голосом. Успеваемость отличная, дисциплинированна. В общественной жизни принимала активное участие".
По окончании института ей выдали характеристику: "Ясно видно, что может играть Алиса Фрейндлих: острохарактерные роли, детей и старух. Она превосходно танцует и обладает настоящим певческим голосом. Успеваемость отличная, дисциплинированна. В общественной жизни принимала активное участие".
Первые съемки в кино — эпизоды в фильмах "Неоконченная повесть", "Таланты и поклонники", "Город зажигает огни". В начале карьеры она также снялась с Евгением Леоновым в "Полосатом рейсе" в роли помощницы буфетчика.
Первые съемки в кино — эпизоды в фильмах "Неоконченная повесть", "Таланты и поклонники", "Город зажигает огни". В начале карьеры она также снялась с Евгением Леоновым в "Полосатом рейсе" в роли помощницы буфетчика.
Еще до роли в "Служебном романе" актриса пересеклась с Андреем Мягковым в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача". Эльдар Рязанов тоже был знаком с Фрейндлих. Он пробовал ее на главную роль в фильме "Гусарская баллада", но актриса оказалась слишком женственной для "мужского" образа. А вот роль Людмилы Калугиной в "Служебном романе" стала для Фрейндлих звездной.
Еще до роли в "Служебном романе" актриса пересеклась с Андреем Мягковым в комедии Элема Климова "Похождения зубного врача". Эльдар Рязанов тоже был знаком с Фрейндлих. Он пробовал ее на главную роль в фильме "Гусарская баллада", но актриса оказалась слишком женственной для "мужского" образа. А вот роль Людмилы Калугиной в "Служебном романе" стала для Фрейндлих звездной.
После премьеры она получала горы писем от зрителей. Женщины говорили, что, посмотрев фильм, сразу же записались в парикмахерскую и заказали себе новые платья. Кстати, знаменитый коричневый костюм, который носит Калугина до своего перевоплощения в красавицу, актриса сама разыскала в гардеробной "Мосфильма".
После премьеры она получала горы писем от зрителей. Женщины говорили, что, посмотрев фильм, сразу же записались в парикмахерскую и заказали себе новые платья. Кстати, знаменитый коричневый костюм, который носит Калугина до своего перевоплощения в красавицу, актриса сама разыскала в гардеробной "Мосфильма".
Среди других известных ролей — Лидия Жербер в фильме "Старомодная комедия", королева Анна в картине "Д'Артаньян и три мушкетера", Харита Огудалова в "Жестоком романсе" и Анна Вырубова в "Агонии". А еще Фрейндлих озвучила Щенка в мультфильме "Голубой щенок".
Среди других известных ролей — Лидия Жербер в фильме "Старомодная комедия", королева Анна в картине "Д'Артаньян и три мушкетера", Харита Огудалова в "Жестоком романсе" и Анна Вырубова в "Агонии". А еще Фрейндлих озвучила Щенка в мультфильме "Голубой щенок".
Особое место в ее фильмографии занимает "Сталкер". Однажды Андрей Тарковский присутствовал на спектакле "Варшавская мелодия" и через Анатолия Солоницына передал актрисе записку с предложением сняться в его фильме "Зеркало". Из-за сильной загруженности Фрейндлих это сотрудничество не сложилось. Зато в "Сталкере" ей пришлось сниматься дважды: для фильма закупили экспериментальную пленку, которая впоследствии испортилась.
Особое место в ее фильмографии занимает "Сталкер". Однажды Андрей Тарковский присутствовал на спектакле "Варшавская мелодия" и через Анатолия Солоницына передал актрисе записку с предложением сняться в его фильме "Зеркало". Из-за сильной загруженности Фрейндлих это сотрудничество не сложилось. Зато в "Сталкере" ей пришлось сниматься дважды: для фильма закупили экспериментальную пленку, которая впоследствии испортилась.
Андрей Тарковский называл Фрейндлих чудом природы, великой трагической актрисой, которой под силу сыграть "даже телефонную книгу".
Андрей Тарковский называл Фрейндлих чудом природы, великой трагической актрисой, которой под силу сыграть "даже телефонную книгу".
Актриса трижды была замужем. Первым ее избранником еще в студенческие годы стал однокурсник Владимир Карасев, но этот союз быстро распался. От второго брака с Игорем Владимировым у нее родилась дочь Варвара. В третий раз Фрейндлих вышла замуж за актера Юрия Соловья, но через какое-то время супруги развелись.
Актриса трижды была замужем. Первым ее избранником еще в студенческие годы стал однокурсник Владимир Карасев, но этот союз быстро распался. От второго брака с Игорем Владимировым у нее родилась дочь Варвара. В третий раз Фрейндлих вышла замуж за актера Юрия Соловья, но через какое-то время супруги развелись.
Несмотря на активные киносъемки, Фрейндлих никогда не забывала про свое настоящее призвание. Сперва она работала в Театре имени Веры Комиссаржевской, затем перешла в Театр имени Ленсовета. Там режиссер Игорь Владимиров, в полной мере рассмотрев талант Фрейндлих, создавал спектакли специально для нее. Зрителям особенно полюбилась ее роль в постановке "Малыш и Карлсон".
Несмотря на активные киносъемки, Фрейндлих никогда не забывала про свое настоящее призвание. Сперва она работала в Театре имени Веры Комиссаржевской, затем перешла в Театр имени Ленсовета. Там режиссер Игорь Владимиров, в полной мере рассмотрев талант Фрейндлих, создавал спектакли специально для нее. Зрителям особенно полюбилась ее роль в постановке "Малыш и Карлсон".
Из Театра имени Ленсовета актриса ушла в БДТ — на новом месте ей помогал освоиться режиссер Георгий Товстоногов. Среди наиболее ярких постановок — "Коварство и любовь" Иоганна Шиллера, "Макбет" Уильяма Шекспира, "Дядюшкин сон" Федора Достоевского. Некоторым счастливчикам до сих пор иногда удается ухватить билет на спектакль "Лето одного года" — в нем Фрейндлих играет вместе с Олегом Басилашвили.
Из Театра имени Ленсовета актриса ушла в БДТ — на новом месте ей помогал освоиться режиссер Георгий Товстоногов. Среди наиболее ярких постановок — "Коварство и любовь" Иоганна Шиллера, "Макбет" Уильяма Шекспира, "Дядюшкин сон" Федора Достоевского. Некоторым счастливчикам до сих пор иногда удается ухватить билет на спектакль "Лето одного года" — в нем Фрейндлих играет вместе с Олегом Басилашвили.
Алиса Бруновна — обладательница почетных званий заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР, народной артистки СССР, множества наград и премий.
Алиса Бруновна — обладательница почетных званий заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР, народной артистки СССР, множества наград и премий.