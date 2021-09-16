Украинский телеканал "Интер" проверят из-за кино с Михалковым и Боярским
Украинский телеканал "Интер" проверят из-за фильмов с Михалковым и Боярским
© AP Photo / Sergei ChuzavkovЛюди у входа в здание телеканала "Интер" в Киеве, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Телеканал "Интер" на Украине проверят в пятый раз за год из-за показа нескольких фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также картины "Д'Артаньян и три мушкетера", так как там снялись внесенные в стране в "черный список" Никита Михалков, Михаил Боярский и другие, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
Ранее Нацсовет по вопросам ТВ уже назначил ряд внеплановых проверок телеканалу "Интер" из-за трансляции советских фильмов с артистами из "черного списка".
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"Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил 16 сентября Национальный совет ЧАО "Телеканал "Интер". В период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано 9 таких кинематографических произведений", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, телеканал показывал такие фильмы, как: "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова; "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона; "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева; "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева; "Офицеры" с участием Василия Ланового; "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной; "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова; "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.
В августе 2015 года украинское министерство культуры и информационной политики обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.