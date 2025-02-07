https://ria.ru/20250207/balerina-1998040159.html

Насолила Алисе Фрейндлих и стала вдовой: трагедия балерины из Мариинки

Насолила Алисе Фрейндлих и стала вдовой: трагедия балерины из Мариинки - РИА Новости, 07.02.2025

Насолила Алисе Фрейндлих и стала вдовой: трагедия балерины из Мариинки

История балерины Мариинского театра Анастасии Колеговой напоминает остросюжетный сериал с привкусом скандала — только, в отличие от кино, здесь все... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:58:00+03:00

2025-02-07T17:58:00+03:00

2025-02-07T17:58:00+03:00

зеленогорск

сергей тарасов

алиса фрейндлих

мариинский театр

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История балерины Мариинского театра Анастасии Колеговой напоминает остросюжетный сериал с привкусом скандала — только, в отличие от кино, здесь все по-настоящему. Как 21-летняя танцовщица увела мужа у дочери Алисы Фрейндлих, и почему через месяц после свадьбы осталась вдовой?Семейная идиллия длиной в 15 летВарвара Владимирова — талантливая дочь легендарной Алисы Фрейндлих — родилась в небольшом городке Зеленогорске 13 марта 1968 года. Удивительное внешнее сходство с матерью и унаследованный актерский талант предопределили ее путь: она пошла по стопам знаменитой родительницы, став перспективной актрисой театра и кино.Встреча в начале 90-х с успешным бизнесменом и политиком Сергеем Тарасовым казалась подарком судьбы. Он был старше, опытнее, обладал природной харизмой и высоким статусом. За 15 лет брака супруги создали, казалось бы, идеальную семью: двое прекрасных детей — Никита и Анна, солидное положение в обществе, материальное благополучие. Что еще нужно для счастья? Казалось, ничто не предвещало краха этого союза.Путь от провинциальной мечты до столичной сценыАнастасия Колегова родилась 9 февраля 1982 года в Челябинске, городе, известном своей суровостью и талантливыми людьми. Семья Колеговых была далека от мира искусства: отец — спортсмен, мать — учитель русского языка и литературы. Казалось бы, путь в балет для провинциальной девочки выглядел почти фантастическим.Судьбоносным моментом стал поход с тетей на "Лебединое озеро", когда Анастасии было всего пять лет. Волшебство балетной постановки навсегда изменило ее жизненные планы. Глядя на пачки и пуанты, хрупкая девочка решила: буду танцевать.Анастасия окончила Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой в 2000 году, считающуюся одной из самых престижных балетных школ мира. Она обучалась в классе Л. Кунаковой — известного педагога, воспитавшего не одно поколение выдающихся танцовщиков. Путь в Мариинский театр, который многие считают вершиной балетного Олимпа, не был быстрым и легким. Шесть лет Колегова танцевала в различных труппах, оттачивая мастерство и доказывая свое право на сцену. Только в 24 года она стала солисткой Мариинского театра — того самого, о котором мечтают тысячи молодых танцовщиц по всей России.Роковая встреча в театреВ истории семьи Тарасовых 2003 год стал переломным. На светском мероприятии, посвященном театральному искусству, 44-летний сенатор Тарасов встретил 21-летнюю балерину Анастасию Колегову. Юная танцовщица Мариинки, едва начавшая свой путь на сцене, была очарована харизмой влиятельного политика."С Сережей мы встретились в 2003 году, в одной компании. Он тогда отвечал в Питере за культуру. К тому же теща и жена — актрисы, так что всегда был близок к творческим кругам. На 23 года меня старше. Но я совсем этой разницы не замечала. Очень быстро и сильно его полюбила и как женщина впервые стала раскрываться. Конечно, и до него у меня случались романы, но очень короткие, не больше месяца. Когда понимала, что это несерьезно, сама разрывала отношения. А с Сережей у нас все совпало: общие интересы к искусству и невероятные личные чувства." — делилась танцовщица.От любовницы до законной женыВарвара Владимирова, узнав о предательстве мужа, повела себя с достоинством, достойным дочери Алисы Фрейндлих: не стала терпеть унижения и решительно подала на развод, защищая интересы детей."Да, у него была семья, в которой росли двое детей. Плюс осталась дочка Оля от первого брака", — рассказывала балерина в одном из интервью — "Я знаю, что именно Варвара Владимирова подала на развод с Сережей, узнав о наших с ним отношениях. Я, как это ни печально звучит, стала разлучницей, сыграв роковую роль в разрушении их брака".Колегова, невзирая на общественное осуждение и критику со стороны театральной общественности, продолжила отношения с Тарасовым: 10 октября 2009 года, спустя четыре года отношений, пара официально оформила брак. "Я никогда не стремилась к официальному браку и была искренне удивлена предложению", — рассказывала позже Анастасия.Новые горизонты жизниВ браке с Тарасовым Анастасия познала все прелести жизни любимой женщины. Сенатор окружил молодую жену заботой и поддержкой: "Я просто была очень счастлива. К тому же Сергей еще до нашей женитьбы подарил мне квартиру. Материально помогал, хотя я, конечно, ни о чем не просила. Наверное, подсознательно он считал это справедливым: дескать, я юная, а он вроде как пользуется моей молодостью. Но это не так! Для меня он стал невероятным мужчиной: всегда мог выслушать, дать хороший совет".Трагический поворотСчастье длилось ровно 49 дней: 27 ноября 2009 года Сергей Тарасов оказался среди 27 погибших в теракте на "Невском экспрессе". Несколько вагонов сошли с рельсов после взрыва, унося жизни пассажиров. В один момент жизнь молодой семьи рухнула."Это был страшный удар. Я не могла поверить, что его больше нет. Мы только начали жить по-настоящему, без оглядки на прошлое, и тут все оборвалось," — признавалась Анастасия.Битва за наследствоПосле смерти сенатора началась настоящая война за его имущество. Варвара Владимирова, первая жена Тарасова, предъявила права на ту самую московскую квартиру, подаренную Колеговой. По ее мнению, все наследство должно было принадлежать ей и детям покойного.Судебные баталии растянулись на два года. Для Анастасии это время стало серьезным испытанием — как финансовым, так и эмоциональным. Впрочем, результат того стоил: суд встал на сторону молодой вдовы, и квартира осталась за ней.ЭпилогСегодня 42-летняя Колегова продолжает выступать на сцене Мариинского театра, она осталась в труппе. История ее восхождения от начинающей балерины до вдовы сенатора до сих пор остается одной из самых обсуждаемых в театральных кругах Петербурга.Спустя 15 лет после трагедии Анастасия продолжает регулярно посещать могилу Сергея, приносит цветы. О своей личной жизни балерина предпочитает не распространяться. "Я в поиске любви, но не тороплюсь", — говорила она в одном из интервью — "Верю, что однажды встречу своего человека".

зеленогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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зеленогорск, сергей тарасов, алиса фрейндлих, мариинский театр