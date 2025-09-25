https://ria.ru/20250925/peterburg-2044374668.html
В БДТ прокомментировали снятие с репертуара спектакля "Лето одного года"
В БДТ прокомментировали снятие с репертуара спектакля "Лето одного года" - РИА Новости, 25.09.2025
В БДТ прокомментировали снятие с репертуара спектакля "Лето одного года"
культура
олег басилашвили
алиса фрейндлих
большой драматический театр товстоногова
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Решение завершить показ спектакля "Лето одного года" в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова было принято Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих, в настоящее время артисты работают над новыми проектами, сообщил театр. Ранее сообщалось, что спектакль "Лето одного года", в котором главные роли исполняли Фрейндлих и Басилашвили, покидает репертуар БДТ. "Решение завершить показ спектакля "Лето одного года" было принято артистами - Олегом Басилашвили и Алисой Фрейндлих. Они почувствовали, что спектакль прожил долгую жизнь и настало время с ним попрощаться. Артисты чувствуют себя хорошо и работают над новыми проектами, чтобы еще не раз выйти на сцену БДТ. Раскрывать детали мы пока не будем, но верим, что скоро вас ждут новые встречи с любимыми актерами", - говорится в сообщении. Спектакль "Лето одного года" впервые был сыгран на сцене БДТ в декабре 2010 года. За 15 лет состоялась 221 встреча с публикой, которая смогла увидеть на одной сцене любимых артистов БДТ Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили.-0-
санкт-петербург
