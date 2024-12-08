https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987982820.html
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием - РИА Новости, 09.12.2024
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием актрису, народную артистку СССР Алису Фрейндлих, об этом говорится в телеграмме, размещенной на сайте... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T11:30
2024-12-08T11:30
2024-12-09T00:27
культура
россия
алиса фрейндлих
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием актрису, народную артистку СССР Алису Фрейндлих, об этом говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.Глава государства отметил, что актрису любят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом. Он указал, что Фрейндлих за годы творчества внесла огромный вклад в развитие российского искусства, создав множество ярких работ, ставших эталоном и примером беззаветной преданности своему делу.Кроме того, президент пожелал Фрейндлих успехов, здоровья и всего самого доброго.
https://ria.ru/20241208/putin-1987976191.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алиса фрейндлих, владимир путин
Культура, Россия, Алиса Фрейндлих, Владимир Путин
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием, отметив ее вклад в искусство
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием актрису, народную артистку СССР Алису Фрейндлих, об этом говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что актрису любят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом. Он указал, что Фрейндлих за годы творчества внесла огромный вклад в развитие российского искусства, создав множество ярких работ, ставших эталоном и примером беззаветной преданности своему делу.
Кроме того, президент пожелал Фрейндлих
успехов, здоровья и всего самого доброго.