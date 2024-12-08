https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987982820.html

Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием

Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием - РИА Новости, 09.12.2024

Путин поздравил Алису Фрейндлих с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием актрису, народную артистку СССР Алису Фрейндлих, об этом говорится в телеграмме, размещенной на сайте... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-08T11:30

2024-12-08T11:30

2024-12-09T00:27

культура

россия

алиса фрейндлих

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием актрису, народную артистку СССР Алису Фрейндлих, об этом говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.Глава государства отметил, что актрису любят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом. Он указал, что Фрейндлих за годы творчества внесла огромный вклад в развитие российского искусства, создав множество ярких работ, ставших эталоном и примером беззаветной преданности своему делу.Кроме того, президент пожелал Фрейндлих успехов, здоровья и всего самого доброго.

https://ria.ru/20241208/putin-1987976191.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, алиса фрейндлих, владимир путин