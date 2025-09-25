https://ria.ru/20250925/bdt-2044277555.html
Спектакль с Фрейндлих и Басилашвили сняли с репертуара БДТ
2025-09-25T13:33:00+03:00
культура
алиса фрейндлих
олег басилашвили
ссср
общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Спектакль "Лето одного года", в котором главные роли исполняли Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, покидает репертуар Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова, сообщил театр. Спектакль "Лето одного года" впервые был сыгран на сцене БДТ в декабре 2010 года. "За 15 лет состоялась 221 встреча с публикой, которая смогла увидеть на одной сцене любимых артистов БДТ Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили. Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам – и сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль "Лето одного года" покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца", - говорится в Telegram-канале театра. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в труппе БДТ с 1983 года, Народный артист СССР Олег Басилашвили в труппе театра с 1959 года.
ссср
алиса фрейндлих, олег басилашвили , ссср, общество
Культура, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили , СССР, Общество
