Юбилей у любимого Д’Артаньяна: Михаилу Боярскому — 75

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отмечает 75-летний юбилей
Михаил Боярский родился в Ленинграде в актерской семье. Его отец и дядя работали в Театре имени Веры Комиссаржевской, а мать — в Театре комедии. Казалось, что его судьба предопределена, но родители не настаивали на актерской стезе. Они отдали сына в музыкальную школу при консерватории — Боярский хорошо играет на нескольких инструментах.
После школы он решил пойти в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.
Михаил Боярский родился в Ленинграде в актерской семье. Его отец и дядя работали в Театре имени Веры Комиссаржевской, а мать — в Театре комедии. Казалось, что его судьба предопределена, но родители не настаивали на актерской стезе. Они отдали сына в музыкальную школу при консерватории — Боярский хорошо играет на нескольких инструментах.
После школы он решил пойти в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.
Родители предупредили: протекции не будет, Михаил поступил сам.
Одна из первых театральных ролей — студент в массовке "Преступления и наказания" в Театре имени Ленсовета. Доверили фразу: "Ишь, нахлестался!" Актер не считал мелкие роли унизительными и без проблем играл безымянных персонажей.
Родители предупредили: протекции не будет, Михаил поступил сам.
Одна из первых театральных ролей — студент в массовке "Преступления и наказания" в Театре имени Ленсовета. Доверили фразу: "Ишь, нахлестался!" Актер не считал мелкие роли унизительными и без проблем играл безымянных персонажей.
Режиссера Игоря Владимирова Боярский называл своим театральным отцом. Тот поощрял, ругал, хвалил, давал роли. В разное время Михаил играл на сцене с Анатолием Равиковичем, Алексеем Петренко, Анатолием Солоницыным, Алисой Фрейндлих. Среди спектаклей в Театре имени Ленсовета — "Люди и страсти", "Трубадур и его друзья", "Снежная королева", "Станция", "Человек и джентльмен" и другие.
Режиссера Игоря Владимирова Боярский называл своим театральным отцом. Тот поощрял, ругал, хвалил, давал роли. В разное время Михаил играл на сцене с Анатолием Равиковичем, Алексеем Петренко, Анатолием Солоницыным, Алисой Фрейндлих. Среди спектаклей в Театре имени Ленсовета — "Люди и страсти", "Трубадур и его друзья", "Снежная королева", "Станция", "Человек и джентльмен" и другие.
Широкая публика узнала его благодаря эпизодической роли в картине Леонида Квинихидзе "Соломенная шляпка". Первая большая киноработа — циник-балагур Сильва в драме Виталия Мельникова "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. Партнерами стали Николай Караченцов, Евгений Леонов и Светлана Крючкова.
Широкая публика узнала его благодаря эпизодической роли в картине Леонида Квинихидзе "Соломенная шляпка". Первая большая киноработа — циник-балагур Сильва в драме Виталия Мельникова "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. Партнерами стали Николай Караченцов, Евгений Леонов и Светлана Крючкова.
Настоящую славу актеру принесла роль Д’Артаньяна в фильме "Три мушкетера" Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Михаил Боярский в образе харизматичного гасконца уверенно скакал на лошади, фехтовал, пел, дрался и отчаянно влюблялся. Эту ленту снимали с огромным азартом и куражом.
Настоящую славу актеру принесла роль Д’Артаньяна в фильме "Три мушкетера" Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Михаил Боярский в образе харизматичного гасконца уверенно скакал на лошади, фехтовал, пел, дрался и отчаянно влюблялся. Эту ленту снимали с огромным азартом и куражом.
Все трюки выполнял сам, несмотря на опасения режиссера. Юнгвальд-Хилькевич вспоминал, как в самом начале съемок д’Артаньяну надо было выпрыгнуть с антресоли на уровне пятого этажа в стог сена. Одно неосторожное движение — и можно сломать руку или ребро, тогда придется искать другого актера. Режиссер предложил дублера, но Боярский был непреклонен и сразу побежал прыгать. Юнгвальд-Хилькевич едва успел скомандовать "Мотор!".
Все трюки выполнял сам, несмотря на опасения режиссера. Юнгвальд-Хилькевич вспоминал, как в самом начале съемок д’Артаньяну надо было выпрыгнуть с антресоли на уровне пятого этажа в стог сена. Одно неосторожное движение — и можно сломать руку или ребро, тогда придется искать другого актера. Режиссер предложил дублера, но Боярский был непреклонен и сразу побежал прыгать. Юнгвальд-Хилькевич едва успел скомандовать "Мотор!".
Актер мог перевоплотиться в любого персонажа — студент, герой-любовник, злодей или даже волк. Эту роль Михаил Боярский исполнил в детском мюзикле "Мама" по мотивам сказки "Волк и семеро козлят". Маму-козу сыграла Людмила Гурченко. Яркие костюмы, грим, много песен и танцев. Примечательно, что фильм снимали в нескольких версиях — на русском, румынском и английском языках. Боярский сам пел на румынском.
Актер мог перевоплотиться в любого персонажа — студент, герой-любовник, злодей или даже волк. Эту роль Михаил Боярский исполнил в детском мюзикле "Мама" по мотивам сказки "Волк и семеро козлят". Маму-козу сыграла Людмила Гурченко. Яркие костюмы, грим, много песен и танцев. Примечательно, что фильм снимали в нескольких версиях — на русском, румынском и английском языках. Боярский сам пел на румынском.
В другом музыкальном фильме — "Собаке на сене" по пьесе Лопе де Вега — актер стал партнером Маргариты Тереховой. "Любовь, зачем ты мучаешь меня?" — поет герой о своих чувствах к графине Диане. Они не могут быть вместе из-за разницы социальных статусов, но все заканчивается хорошо. Режиссером картины был Ян Фрид. Михаил Боярский также снялся в его фильмах "Дон Сезар де Базан" и "Тартюф".
В другом музыкальном фильме — "Собаке на сене" по пьесе Лопе де Вега — актер стал партнером Маргариты Тереховой. "Любовь, зачем ты мучаешь меня?" — поет герой о своих чувствах к графине Диане. Они не могут быть вместе из-за разницы социальных статусов, но все заканчивается хорошо. Режиссером картины был Ян Фрид. Михаил Боярский также снялся в его фильмах "Дон Сезар де Базан" и "Тартюф".
В киносерии о гардемаринах Светланы Дружининой актер сыграл главного антагониста, французского шпиона Шевалье де Брильи. Вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал "Ланфрен-ланфра" в его исполнении.
В киносерии о гардемаринах Светланы Дружининой актер сыграл главного антагониста, французского шпиона Шевалье де Брильи. Вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал "Ланфрен-ланфра" в его исполнении.
Еще одна примечательная роль — Черный Джек в "Человеке с бульвара Капуцинов".
Еще одна примечательная роль — Черный Джек в "Человеке с бульвара Капуцинов".
Боярский записал немало хитов: "Городские цветы", "Все пройдет", "Спасибо, родная", "Зеленоглазое такси". Интересно, что ему отказали выступить с этой композицией на Всесоюзном телевизионном фестивале "Песня-88" с формулировкой "очень заунывная, невыразительная, вгоняющая в сон".
Боярский записал немало хитов: "Городские цветы", "Все пройдет", "Спасибо, родная", "Зеленоглазое такси". Интересно, что ему отказали выступить с этой композицией на Всесоюзном телевизионном фестивале "Песня-88" с формулировкой "очень заунывная, невыразительная, вгоняющая в сон".
Несмотря на регулярные съемки в кино и на телевидении, Михаил Боярский не раз отмечал, что главное для него — театр. Там он встретил свою любовь, актрису Ларису Луппиан. Они вместе выходили на сцену в спектакле "Трубадур и его друзья". У театральной пары двое детей: Сергей предпочел политическую карьеру, а Елизавета продолжила актерскую династию.
Несмотря на регулярные съемки в кино и на телевидении, Михаил Боярский не раз отмечал, что главное для него — театр. Там он встретил свою любовь, актрису Ларису Луппиан. Они вместе выходили на сцену в спектакле "Трубадур и его друзья". У театральной пары двое детей: Сергей предпочел политическую карьеру, а Елизавета продолжила актерскую династию.
Михаил Боярский ценит группу "Битлз" и футбол — болеет за клуб "Зенит".
Михаил Боярский ценит группу "Битлз" и футбол — болеет за клуб "Зенит".
Живет в центре Санкт-Петербурга, "обожает город до головокружения". Любимые места — Летний сад, Марсово поле, Михайловский сад. Если повезет встретить его на прогулке, наверняка он будет в черной широкополой шляпе — это визитная карточка его образа.
Живет в центре Санкт-Петербурга, "обожает город до головокружения". Любимые места — Летний сад, Марсово поле, Михайловский сад. Если повезет встретить его на прогулке, наверняка он будет в черной широкополой шляпе — это визитная карточка его образа.