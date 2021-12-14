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Религия
https://ria.ru/20211214/premiya-1763619799.html
Создателю "Тополь-М" присудили премию "Вера и верность"
Создателю "Тополь-М" присудили премию "Вера и верность" - РИА Новости, 14.12.2021
Создателю "Тополь-М" присудили премию "Вера и верность"
Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев, создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава" и Ярс" генеральный конструктор Московского института РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:24
2021-12-14T11:24
религия
справки
московский институт теплотехники
иерусалим
челябинск
москва
юрий башмет
алиса фрейндлих
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев, создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава" и Ярс" генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов и настоятельница Свято-Введенского Толгского монастыря игумения Варвара (Третьяк) стали лауреатами Международной премии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) "Вера и верность", передает корреспондент РИА Новости."Традиция вручения премии "Вера и верность" насчитывает 28 лет, и мы ни разу не пропускали это событие за исключением прошлого года. …Деятельность Фонда Андрея Первозванного давно известна в нашей стране. Все что мы делаем, мы делаем исходя из нашего главного принципа - сохранение и приумножение нашего культурного и исторического наследия, воспитания в духе служения Отечеству", - сказал перед началом церемонии журналистам председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.Приветствие лауреатам премии прислал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что вера способна преобразить человека, научить его иначе относиться к ближним и дальним, жить в соответствии с непреходящими евангельскими идеалами, а верность "является одним из убедительных свидетельств проявления подлинной любви, которая выражается в том числе и в готовности переносить многие трудности".Президент фонда "Новые имена" Мацуев удостоен премии "за выдающийся вклад в приумножение национального культурного достояния и воспитание юных талантов". Игумению Варвару (Третьяк) отметили "за подвижнические труды в деле возрождения Свято-Введенского Толгского монастыря"."Для меня неожиданная честь стать лауреатом премии Фонда Андрея Первозванного, для меня также была неожиданная честь, когда мне дали возрождать Толгскую обитель. Присуждение высокой награды - это дорогое благословение Толгских сестер, а также для тех, кто помогает трудами и молитвами возрождать Толгскую обитель", - сказала игумения Варвара, получая приз.Генерального конструктора Московского института теплотехники (МИТ) Соломонова наградили "за верность жизненным принципам и выдающийся вклад в сохранение инженерной школы военно-технических разработок России". Он выразил уверенность, что кризис между Восток и Западом, который сейчас наблюдается, будет преодолен.Премия "за преданное и верное несение благородного жизненного призвания в медицине" присуждена старейшему в России врачу-рентгенологу, доктору медицинских наук Екатерине Сумной (Челябинск). Она продолжает работать в 90 лет в период пандемии. Еще один лауреат премии "Вера и верность" - председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов (Татарстан) получил награду "за подвиг доброты, милосердного служения ближним и огромный вклад в развитие системы паллиативной помощи".Общественная премия "Вера и верность" вручается людям разных профессий, честно выполняющим свой профессиональный и гражданский долг. Церемония награждения лауреатов традиционно проходит в Кремлевском дворце 13 декабря – в день памяти святого апостола Андрея Первозванного. Лауреаты избираются решением Комитета по присуждению Международной премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и верность", который возглавляет летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Олег Атьков.Среди лауреатов прошлых лет - патриархи Московские и всея Руси Алексий II и Кирилл, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, летчик-космонавт Алексей Леонов, дирижер Юрий Башмет, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актеры Алиса Фрейндлих, Алексей Баталов, Василий Лановой и другие.Фонд Андрея Первозванного с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности. В числе инициатив и программ ФАП ежегодная молитва о мире на Святой Земле и доставка Благодатного Огня из Иерусалима к Пасхе в Москву и другие города, принесение почитаемых православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.
https://ria.ru/20191213/1562381102.html
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справки, московский институт теплотехники, иерусалим, челябинск, москва, юрий башмет, алиса фрейндлих, фонд андрея первозванного
11:24 14.12.2021
 

Создателю "Тополь-М" присудили премию "Вера и верность"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГенеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов
Генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев, создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава" и Ярс" генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов и настоятельница Свято-Введенского Толгского монастыря игумения Варвара (Третьяк) стали лауреатами Международной премии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) "Вера и верность", передает корреспондент РИА Новости.
"Традиция вручения премии "Вера и верность" насчитывает 28 лет, и мы ни разу не пропускали это событие за исключением прошлого года. …Деятельность Фонда Андрея Первозванного давно известна в нашей стране. Все что мы делаем, мы делаем исходя из нашего главного принципа - сохранение и приумножение нашего культурного и исторического наследия, воспитания в духе служения Отечеству", - сказал перед началом церемонии журналистам председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
Приветствие лауреатам премии прислал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что вера способна преобразить человека, научить его иначе относиться к ближним и дальним, жить в соответствии с непреходящими евангельскими идеалами, а верность "является одним из убедительных свидетельств проявления подлинной любви, которая выражается в том числе и в готовности переносить многие трудности".
Президент фонда "Новые имена" Мацуев удостоен премии "за выдающийся вклад в приумножение национального культурного достояния и воспитание юных талантов". Игумению Варвару (Третьяк) отметили "за подвижнические труды в деле возрождения Свято-Введенского Толгского монастыря".
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13 декабря 2019, 20:41Религия
Фонд Андрея Первозванного назвал лауреатов премии "За веру и Верность"
"Для меня неожиданная честь стать лауреатом премии Фонда Андрея Первозванного, для меня также была неожиданная честь, когда мне дали возрождать Толгскую обитель. Присуждение высокой награды - это дорогое благословение Толгских сестер, а также для тех, кто помогает трудами и молитвами возрождать Толгскую обитель", - сказала игумения Варвара, получая приз.
Генерального конструктора Московского института теплотехники (МИТ) Соломонова наградили "за верность жизненным принципам и выдающийся вклад в сохранение инженерной школы военно-технических разработок России". Он выразил уверенность, что кризис между Восток и Западом, который сейчас наблюдается, будет преодолен.
Премия "за преданное и верное несение благородного жизненного призвания в медицине" присуждена старейшему в России врачу-рентгенологу, доктору медицинских наук Екатерине Сумной (Челябинск). Она продолжает работать в 90 лет в период пандемии. Еще один лауреат премии "Вера и верность" - председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов (Татарстан) получил награду "за подвиг доброты, милосердного служения ближним и огромный вклад в развитие системы паллиативной помощи".
Общественная премия "Вера и верность" вручается людям разных профессий, честно выполняющим свой профессиональный и гражданский долг. Церемония награждения лауреатов традиционно проходит в Кремлевском дворце 13 декабря – в день памяти святого апостола Андрея Первозванного. Лауреаты избираются решением Комитета по присуждению Международной премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и верность", который возглавляет летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Олег Атьков.
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Среди лауреатов прошлых лет - патриархи Московские и всея Руси Алексий II и Кирилл, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, летчик-космонавт Алексей Леонов, дирижер Юрий Башмет, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, актеры Алиса Фрейндлих, Алексей Баталов, Василий Лановой и другие.
Фонд Андрея Первозванного с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности. В числе инициатив и программ ФАП ежегодная молитва о мире на Святой Земле и доставка Благодатного Огня из Иерусалима к Пасхе в Москву и другие города, принесение почитаемых православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.
 
РелигияСправкиМосковский институт теплотехникиИерусалимЧелябинскМоскваЮрий БашметАлиса ФрейндлихФонд Андрея Первозванного
 
 
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