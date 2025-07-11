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Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 12.07.2025
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Культура
 
17:47 11.07.2025 (обновлено: 01:42 12.07.2025)
https://ria.ru/20250711/freyndlikh-2028640323.html
Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 12.07.2025
Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-11T17:47:00+03:00
2025-07-12T01:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Орден Фрейндлих, которая является почетным гражданином Северной столицы, вручил по поручению президента Владимира Путина губернатор Александр Беглов.Церемония состоялась в Большом драматическом театре имени Товстоногова. На вручении присутствовали ведущие актеры труппы, родные актрисы. Беглов отметил, что для него большая честь выполнить это поручение президента России и вручить всенародно любимой актрисе высокую государственную награду. "От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы Вас любим, мы Вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство – воплощение ленинградского характера", – сказал губернатор. Фрейндлих поблагодарила всех, кто пришел на церемонию, отметив, что всю жизнь занимается любимым делом. По словам Беглова, многие героини актрисы стали воистину народными. Они навсегда остаются в памяти зрителя. Он отметил, что рад возможности еще раз сказать актрисе "спасибо" за великий талант и большой труд. Губернатор пожелал Алисе Фрейндлих удачи, здоровья и новых творческих успехов на легендарной сцене БДТ.
https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987994348.html
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санкт-петербург, ссср, россия, алиса фрейндлих, александр беглов, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, СССР, Россия, Алиса Фрейндлих, Александр Беглов, Новости культуры
Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Беглов вручил Алисе Фрейндлих орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНародная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Орден Фрейндлих, которая является почетным гражданином Северной столицы, вручил по поручению президента Владимира Путина губернатор Александр Беглов.
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
К юбилею Алисы Фрейндлих. Любимые роли актрисы
8 декабря 2024, 13:21
Церемония состоялась в Большом драматическом театре имени Товстоногова. На вручении присутствовали ведущие актеры труппы, родные актрисы.
Беглов отметил, что для него большая честь выполнить это поручение президента России и вручить всенародно любимой актрисе высокую государственную награду.
"От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы Вас любим, мы Вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство – воплощение ленинградского характера", – сказал губернатор.
Фрейндлих поблагодарила всех, кто пришел на церемонию, отметив, что всю жизнь занимается любимым делом.
По словам Беглова, многие героини актрисы стали воистину народными. Они навсегда остаются в памяти зрителя. Он отметил, что рад возможности еще раз сказать актрисе "спасибо" за великий талант и большой труд. Губернатор пожелал Алисе Фрейндлих удачи, здоровья и новых творческих успехов на легендарной сцене БДТ.
Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
8 декабря 2024, 10:08
 
КультураСанкт-ПетербургСССРРоссияАлиса ФрейндлихАлександр БегловНовости культуры
 
 
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