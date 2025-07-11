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Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 12.07.2025

Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-11T17:47:00+03:00

2025-07-11T17:47:00+03:00

2025-07-12T01:42:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Орден Фрейндлих, которая является почетным гражданином Северной столицы, вручил по поручению президента Владимира Путина губернатор Александр Беглов.Церемония состоялась в Большом драматическом театре имени Товстоногова. На вручении присутствовали ведущие актеры труппы, родные актрисы. Беглов отметил, что для него большая честь выполнить это поручение президента России и вручить всенародно любимой актрисе высокую государственную награду. "От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы Вас любим, мы Вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство – воплощение ленинградского характера", – сказал губернатор. Фрейндлих поблагодарила всех, кто пришел на церемонию, отметив, что всю жизнь занимается любимым делом. По словам Беглова, многие героини актрисы стали воистину народными. Они навсегда остаются в памяти зрителя. Он отметил, что рад возможности еще раз сказать актрисе "спасибо" за великий талант и большой труд. Губернатор пожелал Алисе Фрейндлих удачи, здоровья и новых творческих успехов на легендарной сцене БДТ.

https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987994348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, ссср, россия, алиса фрейндлих, александр беглов, новости культуры