https://ria.ru/20250711/freyndlikh-2028640323.html
Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени - РИА Новости, 12.07.2025
Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-11T17:47:00+03:00
2025-07-11T17:47:00+03:00
2025-07-12T01:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Орден Фрейндлих, которая является почетным гражданином Северной столицы, вручил по поручению президента Владимира Путина губернатор Александр Беглов.Церемония состоялась в Большом драматическом театре имени Товстоногова. На вручении присутствовали ведущие актеры труппы, родные актрисы. Беглов отметил, что для него большая честь выполнить это поручение президента России и вручить всенародно любимой актрисе высокую государственную награду. "От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы Вас любим, мы Вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство – воплощение ленинградского характера", – сказал губернатор. Фрейндлих поблагодарила всех, кто пришел на церемонию, отметив, что всю жизнь занимается любимым делом. По словам Беглова, многие героини актрисы стали воистину народными. Они навсегда остаются в памяти зрителя. Он отметил, что рад возможности еще раз сказать актрисе "спасибо" за великий талант и большой труд. Губернатор пожелал Алисе Фрейндлих удачи, здоровья и новых творческих успехов на легендарной сцене БДТ.
https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987994348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, ссср, россия, алиса фрейндлих, александр беглов, новости культуры
Культура, Санкт-Петербург, СССР, Россия, Алиса Фрейндлих, Александр Беглов, Новости культуры
Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
Беглов вручил Алисе Фрейндлих орден "За заслуги перед Отечеством" I степени
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости.
Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщила
пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Орден Фрейндлих, которая является почетным гражданином Северной столицы, вручил по поручению президента Владимира Путина губернатор Александр Беглов
.
Церемония состоялась в Большом драматическом театре имени Товстоногова. На вручении присутствовали ведущие актеры труппы, родные актрисы.
Беглов отметил, что для него большая честь выполнить это поручение президента России и вручить всенародно любимой актрисе высокую государственную награду.
"От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы Вас любим, мы Вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство – воплощение ленинградского характера", – сказал губернатор.
Фрейндлих поблагодарила всех, кто пришел на церемонию, отметив, что всю жизнь занимается любимым делом.
По словам Беглова, многие героини актрисы стали воистину народными. Они навсегда остаются в памяти зрителя. Он отметил, что рад возможности еще раз сказать актрисе "спасибо" за великий талант и большой труд. Губернатор пожелал Алисе Фрейндлих удачи, здоровья и новых творческих успехов на легендарной сцене БДТ.