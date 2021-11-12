https://ria.ru/20211112/sotrudnichestvo-1758677897.html

Приморье и старейший театральный вуз России договорились о сотрудничестве

Приморье и старейший театральный вуз России договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 12.11.2021

Приморье и старейший театральный вуз России договорились о сотрудничестве

Власти Приморья и Российский государственный институт сценических искусств подписали соглашение о сотрудничестве в области образовательной и творческой... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T04:22

2021-11-12T04:22

2021-11-12T04:22

общество

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Власти Приморья и Российский государственный институт сценических искусств подписали соглашение о сотрудничестве в области образовательной и творческой деятельности, сообщает правительство региона."Министерство культуры и архивного дела Приморского края и Российский государственный институт сценических искусств подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественное мероприятие состоялось в Учебном театре "На Моховой" в Санкт-Петербурге... Согласно документу, стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в области образовательной, научно-исследовательской, творческой, издательской деятельности и деятельности в области музыкального искусства", - говорится в сообщении.В церемонии подписания приняли участие министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, первый заместитель министра Максим Бурдело, а также врио директора филиала РГИСИ во Владивостоке Нина Шульгина.Ранее министерство культуры и архивного дела Приморья и Российский государственный институт сценических искусств связал уникальный проект "Школа креативных индустрий". В рамках него подростки в Приморье могут попробовать себя в различных творческих направлениях: театр и театральные технологии, фото- и видеопроизводство, анимация, моушен-дизайн, звукорежиссура и современная электронная музыка, а также виртуальная и дополненная реальность.Двухгодичные образовательные программы рассчитаны на подростков в возрасте 12-17 лет. Занятия проводятся бесплатно. Работа проводится по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Культура" в преддверии открытия филиала РГИСИ во Владивостоке.В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства с помощью увеличения к 2027 году охвата населения региона культурными мероприятиями, которые проводятся за счет средств краевого бюджета, до 63,2 тысячи человек в год. Также среди целей госпрограммы - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранение и пополнение архивных фондов региона.РГИСИ – старейший театральный вуз страны, основанный в 1779 году, и крупнейший в Европе научно-образовательный центр по подготовке специалистов всех основных театральных профессий. Среди выпускников вуза – Аркадий Райкин, Михаил Боярский, Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Данила Козловский, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский и другие.

https://ria.ru/20210904/gorod-1748669272.html

https://ria.ru/20211006/kerling-tsentr-1753272094.html

приморский край

владивосток

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общество, приморский край, владивосток