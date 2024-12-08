https://ria.ru/20241208/putin-1987976191.html

Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024

Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T10:08

2024-12-08T10:08

2024-12-08T10:08

культура

россия

владимир путин

алиса фрейндлих

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правой информации. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом за заслуги перед Отечеством Фрейндлих Алису Бруновну - артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, город Санкт-Петербург", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, алиса фрейндлих