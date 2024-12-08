https://ria.ru/20241208/putin-1987976191.html
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:08
2024-12-08T10:08
2024-12-08T10:08
культура
россия
владимир путин
алиса фрейндлих
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правой информации. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом за заслуги перед Отечеством Фрейндлих Алису Бруновну - артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240729/orden-1962785297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, алиса фрейндлих
Культура, Россия, Владимир Путин, Алиса Фрейндлих
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени