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Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:08 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/putin-1987976191.html
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:08
2024-12-08T10:08
культура
россия
владимир путин
алиса фрейндлих
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правой информации. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом за заслуги перед Отечеством Фрейндлих Алису Бруновну - артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, алиса фрейндлих
Культура, Россия, Владимир Путин, Алиса Фрейндлих
Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алиса Фрейндлих. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на портале официальной и правой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом за заслуги перед Отечеством Фрейндлих Алису Бруновну - артистку федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
Вдова писателя Наталья Солженицына на открытии фотовыставки, посвященной жизни писателя и общественного деятеля Александра Солженицына, в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Путин наградил Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"
29 июля, 19:20
 
КультураРоссияВладимир ПутинАлиса Фрейндлих
 
 
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