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РИА Новости

Биография Валерия Бганбы

12:22 14.10.2019 (обновлено: 12:29 14.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСпикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района Абхазской АССР (ныне Республика Абхазия).
После окончания школы работал на Бзыбском деревообрабатывающем комбинате.
С 1971 по 1976 год учился в Кубанском сельхозинституте (ныне Кубанский аграрный университет).
В 1976-1978 годы был агрономом совхоза "Гардалинский" в городе Аргун Чечено-Ингушской АССР.
С 1978 по 1979 год – агроном управления Сельского хозяйства Гагрского горисполкома.
С 1979 по 1982 год работал вторым секретарем Гагрского горкома комсомола.
В 1989 году Валерий Бганба был назначен директором Цандрипшского табачно-ферментационного завода. В этом же году стал председателем Гагрского агропромобъединения.
В 1991 году был избран депутатом Верховного Совета республики Абхазия.
С 1991 по 1997 год Валерий Бганба – депутат Верховного Совета и парламента Республики Абхазия. В 1992-1993 годах был членом штаба по обороне города Гагра и Бзыбского укрепрайона.
В 1998 году был избран председателем Собрания Гагрского района. В 2001 году был переизбран на ту же должность.
С 2002 по 2006 год работал главой администрации Гагрского района.
В 2006-2007 годы – директор санатория "Амра-Интернешнл".
С 2007 по март 2012 года был депутатом парламента, членом комитета по аграрной политике, природным ресурсам и природопользованию.
3 апреля 2012 года был избран спикером парламента республики Абхазия пятого созыва, получив 21 из 33 голосов избранных депутатов.
С 1 июня 2014 года по 25 сентября 2014 года был исполняющим обязанности президента республики.
18 сентября 2018 года был назначен премьер-министром республики Абхазия.
10 октября 2019 года после вступления в должность президента Абхазии Рауля Хаджимбы правительства Бганбы ушло в отставку. Валерий Бганба стал исполняющим обязанности премьер-министра республики.
14 октября 2019 года президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Бганбу премьер-министром республики.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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