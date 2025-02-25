https://ria.ru/20250225/kontrol-2001527427.html

Бганба поручил усилить контроль на границе с Россией

Бганба поручил усилить контроль на границе с Россией - РИА Новости, 25.02.2025

Бганба поручил усилить контроль на границе с Россией

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба на совещании с силовыми структурами поручил усилить контроль граждан, пересекающих государственную... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:47:00+03:00

2025-02-25T15:47:00+03:00

2025-02-25T15:47:00+03:00

в мире

абхазия

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валерий бганба

бадра гунба

адгур ардзинба

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СУХУМ, 25 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба на совещании с силовыми структурами поручил усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу с Россией, для обеспечения безопасности в преддверии выборов, сообщает во вторник пресс-служба главы республики. В Абхазии на 1 марта назначен второй тур президентских выборов. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель, победитель первого тура выборов Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба. "И.о. президента Валерий Бганба поручил руководству СГБ усилить контроль граждан, пересекающих государственную границу по реке Ингур и на КПП "Псоу" с 27 февраля по 1 марта, с целью обеспечить безопасность проведения президентских выборов", - говорится в сообщении пресс-службы.

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в мире, абхазия, россия, валерий бганба, бадра гунба, адгур ардзинба