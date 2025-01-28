Рейтинг@Mail.ru
И. о. президента Абхазии написал письмо Путину - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 28.01.2025 (обновлено: 15:45 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/abkhaziya-1995896532.html
И. о. президента Абхазии написал письмо Путину
И. о. президента Абхазии написал письмо Путину - РИА Новости, 28.01.2025
И. о. президента Абхазии написал письмо Путину
Абхазия является надежным партнером России в противостоянии Западу, заявил и. о. главы республики Валерий Бганба. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:34:00+03:00
2025-01-28T15:45:00+03:00
абхазия
россия
валерий бганба
владимир путин
сухум
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg
СУХУМ, 28 янв — РИА Новости. Абхазия является надежным партнером России в противостоянии Западу, заявил и. о. главы республики Валерий Бганба."Народ Абхазии верен союзническим обязательствам с Россией, Сухум является надежным партнером Москвы в противостоянии Западу", — написал Бганба в открытом письме президенту России Владимиру Путину.По словам Бганбы, все кандидаты в президенты Абхазии осознают, что дружба и тесное сотрудничество с Россией являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности республики. "Мы искренне благодарны России за всестороннюю поддержку и уникальный формат наших дружеских отношений", — говорится в письме.
https://ria.ru/20241214/simonyan-1989251385.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_b19c888753ac3e7b6cb3d24ac6a947f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, валерий бганба, владимир путин, сухум, в мире
Абхазия, Россия, Валерий Бганба, Владимир Путин, Сухум, В мире
И. о. президента Абхазии написал письмо Путину

И. о. президента Бганба в письме Путину назвал Абхазию союзником России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 28 янв — РИА Новости. Абхазия является надежным партнером России в противостоянии Западу, заявил и. о. главы республики Валерий Бганба.
"Народ Абхазии верен союзническим обязательствам с Россией, Сухум является надежным партнером Москвы в противостоянии Западу", — написал Бганба в открытом письме президенту России Владимиру Путину.
Торговый оборот Абхазии вырос более чем вдвое за пять летТорговый оборот Абхазии вырос более чем вдвое за пять лет
Инфографика
По словам Бганбы, все кандидаты в президенты Абхазии осознают, что дружба и тесное сотрудничество с Россией являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности республики. "Мы искренне благодарны России за всестороннюю поддержку и уникальный формат наших дружеских отношений", — говорится в письме.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Патриоты в Абхазии не могут выступать против России, заявила Симоньян
14 декабря 2024, 20:29
 
АбхазияРоссияВалерий БганбаВладимир ПутинСухумВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала