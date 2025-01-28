https://ria.ru/20250128/abkhaziya-1995896532.html

И. о. президента Абхазии написал письмо Путину

И. о. президента Абхазии написал письмо Путину - РИА Новости, 28.01.2025

И. о. президента Абхазии написал письмо Путину

Абхазия является надежным партнером России в противостоянии Западу, заявил и. о. главы республики Валерий Бганба. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:34:00+03:00

2025-01-28T13:34:00+03:00

2025-01-28T15:45:00+03:00

абхазия

россия

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владимир путин

сухум

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СУХУМ, 28 янв — РИА Новости. Абхазия является надежным партнером России в противостоянии Западу, заявил и. о. главы республики Валерий Бганба."Народ Абхазии верен союзническим обязательствам с Россией, Сухум является надежным партнером Москвы в противостоянии Западу", — написал Бганба в открытом письме президенту России Владимиру Путину.По словам Бганбы, все кандидаты в президенты Абхазии осознают, что дружба и тесное сотрудничество с Россией являются ключевыми для обеспечения стабильности и безопасности республики. "Мы искренне благодарны России за всестороннюю поддержку и уникальный формат наших дружеских отношений", — говорится в письме.

https://ria.ru/20241214/simonyan-1989251385.html

абхазия

россия

сухум

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2025

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абхазия, россия, валерий бганба, владимир путин, сухум, в мире