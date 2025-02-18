https://ria.ru/20250218/prizyv-2000152431.html

Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии

Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии - РИА Новости, 18.02.2025

Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии

Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял постановление об обращении к и.о. президента Валерию Бганбе с просьбой не принимать каких бы то ни было... РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-18T19:23:00+03:00

2025-02-18T19:23:00+03:00

2025-02-18T19:23:00+03:00

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СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял постановление об обращении к и.о. президента Валерию Бганбе с просьбой не принимать каких бы то ни было кадровых решений в период до выборов президента, заявил спикер законодательного органа Лаша Ашуба. Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил ранее председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура. "Мы обращаемся к исполняющему обязанности президента Валерию Бганбе не принимать какие бы то ни было кадровые решения в период до выборов президента для сохранения стабильной политической ситуации, как это было оговорено между властью и оппозицией 19 ноября 2024 года", - сказал Ашуба на сессии. Также, по его словам, парламент обратился к кандидатам в президенты и гражданам республики с просьбой действовать в рамках закона и политических договоренностей. "Мы обращаемся к кандидатам в президенты и гражданам Абхазии с рекомендацией строго соблюдать законодательство, принципы свободного волеизъявления и договоренностей, достигнутых 19 ноября 2024 года между властью и оппозицией", - сказал депутат. Спикер парламента также отметил, что недавние кадровые перестановки в службе госбезопасности республики и назначение нового вице-премьера остаются в силе. Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия 17 февраля был освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента Валерия Бганбы. Временно на эту должность назначен его заместитель Алхас Чичба. Также в этот же день Зураб Маргания был назначен вице-премьером, куратором силового блока Абхазии. Эксперты назвали перетасовки в силовом блоке Абхазии нарушением договоренностей со стороны Бганбы, достигнутых после отставки прежнего президента, в частности, об этом заявили депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев и директор Центра политического анализа Павел Данилин, изложивший версию произошедшего. По его словам, и.о. президента Бганба вызвал к себе главу госбезопасности Кучуберию и вместе с находившимся в кабинете оппозиционным кандидатом в президенты Ардзинбой заявил силовику, что он отправлен в отставку. Такие действия эксперты охарактеризовали как угрозу срыва выборов.

https://ria.ru/20250218/kreml-2000020849.html

https://ria.ru/20250218/gunba-1999950959.html

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в мире, абхазия, россия, валерий бганба, лаши ашуба, адгур ардзинба, центр политического анализа, госдума рф