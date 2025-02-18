Рейтинг@Mail.ru
Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии - РИА Новости, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 18.02.2025
https://ria.ru/20250218/prizyv-2000152431.html
Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии
Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии - РИА Новости, 18.02.2025
Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии
Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял постановление об обращении к и.о. президента Валерию Бганбе с просьбой не принимать каких бы то ни было... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:23:00+03:00
2025-02-18T19:23:00+03:00
в мире
абхазия
россия
валерий бганба
лаши ашуба
адгур ардзинба
центр политического анализа
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg
СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял постановление об обращении к и.о. президента Валерию Бганбе с просьбой не принимать каких бы то ни было кадровых решений в период до выборов президента, заявил спикер законодательного органа Лаша Ашуба. Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил ранее председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура. "Мы обращаемся к исполняющему обязанности президента Валерию Бганбе не принимать какие бы то ни было кадровые решения в период до выборов президента для сохранения стабильной политической ситуации, как это было оговорено между властью и оппозицией 19 ноября 2024 года", - сказал Ашуба на сессии. Также, по его словам, парламент обратился к кандидатам в президенты и гражданам республики с просьбой действовать в рамках закона и политических договоренностей. "Мы обращаемся к кандидатам в президенты и гражданам Абхазии с рекомендацией строго соблюдать законодательство, принципы свободного волеизъявления и договоренностей, достигнутых 19 ноября 2024 года между властью и оппозицией", - сказал депутат. Спикер парламента также отметил, что недавние кадровые перестановки в службе госбезопасности республики и назначение нового вице-премьера остаются в силе. Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия 17 февраля был освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента Валерия Бганбы. Временно на эту должность назначен его заместитель Алхас Чичба. Также в этот же день Зураб Маргания был назначен вице-премьером, куратором силового блока Абхазии. Эксперты назвали перетасовки в силовом блоке Абхазии нарушением договоренностей со стороны Бганбы, достигнутых после отставки прежнего президента, в частности, об этом заявили депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев и директор Центра политического анализа Павел Данилин, изложивший версию произошедшего. По его словам, и.о. президента Бганба вызвал к себе главу госбезопасности Кучуберию и вместе с находившимся в кабинете оппозиционным кандидатом в президенты Ардзинбой заявил силовику, что он отправлен в отставку. Такие действия эксперты охарактеризовали как угрозу срыва выборов.
https://ria.ru/20250218/kreml-2000020849.html
https://ria.ru/20250218/gunba-1999950959.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_b19c888753ac3e7b6cb3d24ac6a947f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, россия, валерий бганба, лаши ашуба, адгур ардзинба, центр политического анализа, госдума рф
В мире, Абхазия, Россия, Валерий Бганба, Лаши Ашуба, Адгур Ардзинба, Центр политического анализа, Госдума РФ
Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии

Депутаты призвали и.о. главы Абхазии не принимать кадровых решений до выборов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял постановление об обращении к и.о. президента Валерию Бганбе с просьбой не принимать каких бы то ни было кадровых решений в период до выборов президента, заявил спикер законодательного органа Лаша Ашуба.
Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил ранее председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Кремле оценили ситуацию с выборами в Абхазии
Вчера, 12:15
"Мы обращаемся к исполняющему обязанности президента Валерию Бганбе не принимать какие бы то ни было кадровые решения в период до выборов президента для сохранения стабильной политической ситуации, как это было оговорено между властью и оппозицией 19 ноября 2024 года", - сказал Ашуба на сессии.
Также, по его словам, парламент обратился к кандидатам в президенты и гражданам республики с просьбой действовать в рамках закона и политических договоренностей.
"Мы обращаемся к кандидатам в президенты и гражданам Абхазии с рекомендацией строго соблюдать законодательство, принципы свободного волеизъявления и договоренностей, достигнутых 19 ноября 2024 года между властью и оппозицией", - сказал депутат.
Спикер парламента также отметил, что недавние кадровые перестановки в службе госбезопасности республики и назначение нового вице-премьера остаются в силе.
Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия 17 февраля был освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента Валерия Бганбы. Временно на эту должность назначен его заместитель Алхас Чичба. Также в этот же день Зураб Маргания был назначен вице-премьером, куратором силового блока Абхазии.
Эксперты назвали перетасовки в силовом блоке Абхазии нарушением договоренностей со стороны Бганбы, достигнутых после отставки прежнего президента, в частности, об этом заявили депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев и директор Центра политического анализа Павел Данилин, изложивший версию произошедшего. По его словам, и.о. президента Бганба вызвал к себе главу госбезопасности Кучуберию и вместе с находившимся в кабинете оппозиционным кандидатом в президенты Ардзинбой заявил силовику, что он отправлен в отставку. Такие действия эксперты охарактеризовали как угрозу срыва выборов.
Абхазский политик Бадра Гунба во время обращения к сторонникам. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Политик Гунба заявил о попытке срыва президентских выборов в Абхазии
Вчера, 01:28
 
В миреАбхазияРоссияВалерий БганбаЛаши АшубаАдгур АрдзинбаЦентр политического анализаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала