https://ria.ru/20250218/prizyv-2000152431.html
Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии
Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии - РИА Новости, 18.02.2025
Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии
Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял постановление об обращении к и.о. президента Валерию Бганбе с просьбой не принимать каких бы то ни было... РИА Новости, 18.02.2025
2025-02-18T19:23:00+03:00
2025-02-18T19:23:00+03:00
2025-02-18T19:23:00+03:00
в мире
абхазия
россия
валерий бганба
лаши ашуба
адгур ардзинба
центр политического анализа
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg
СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял постановление об обращении к и.о. президента Валерию Бганбе с просьбой не принимать каких бы то ни было кадровых решений в период до выборов президента, заявил спикер законодательного органа Лаша Ашуба. Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил ранее председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура. "Мы обращаемся к исполняющему обязанности президента Валерию Бганбе не принимать какие бы то ни было кадровые решения в период до выборов президента для сохранения стабильной политической ситуации, как это было оговорено между властью и оппозицией 19 ноября 2024 года", - сказал Ашуба на сессии. Также, по его словам, парламент обратился к кандидатам в президенты и гражданам республики с просьбой действовать в рамках закона и политических договоренностей. "Мы обращаемся к кандидатам в президенты и гражданам Абхазии с рекомендацией строго соблюдать законодательство, принципы свободного волеизъявления и договоренностей, достигнутых 19 ноября 2024 года между властью и оппозицией", - сказал депутат. Спикер парламента также отметил, что недавние кадровые перестановки в службе госбезопасности республики и назначение нового вице-премьера остаются в силе. Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия 17 февраля был освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента Валерия Бганбы. Временно на эту должность назначен его заместитель Алхас Чичба. Также в этот же день Зураб Маргания был назначен вице-премьером, куратором силового блока Абхазии. Эксперты назвали перетасовки в силовом блоке Абхазии нарушением договоренностей со стороны Бганбы, достигнутых после отставки прежнего президента, в частности, об этом заявили депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев и директор Центра политического анализа Павел Данилин, изложивший версию произошедшего. По его словам, и.о. президента Бганба вызвал к себе главу госбезопасности Кучуберию и вместе с находившимся в кабинете оппозиционным кандидатом в президенты Ардзинбой заявил силовику, что он отправлен в отставку. Такие действия эксперты охарактеризовали как угрозу срыва выборов.
https://ria.ru/20250218/kreml-2000020849.html
https://ria.ru/20250218/gunba-1999950959.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_b19c888753ac3e7b6cb3d24ac6a947f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, россия, валерий бганба, лаши ашуба, адгур ардзинба, центр политического анализа, госдума рф
В мире, Абхазия, Россия, Валерий Бганба, Лаши Ашуба, Адгур Ардзинба, Центр политического анализа, Госдума РФ
Депутаты выступили с неожиданным призывом к и.о. президента Абхазии
Депутаты призвали и.о. главы Абхазии не принимать кадровых решений до выборов
СУХУМ, 18 фев - РИА Новости. Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял постановление об обращении к и.о. президента Валерию Бганбе с просьбой не принимать каких бы то ни было кадровых решений в период до выборов президента, заявил спикер законодательного органа Лаша Ашуба.
Второй тур президентских выборов в Абхазии
ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил ранее председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. В нем примут участие кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба
, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура.
"Мы обращаемся к исполняющему обязанности президента Валерию Бганбе
не принимать какие бы то ни было кадровые решения в период до выборов президента для сохранения стабильной политической ситуации, как это было оговорено между властью и оппозицией 19 ноября 2024 года", - сказал Ашуба
на сессии.
Также, по его словам, парламент обратился к кандидатам в президенты и гражданам республики с просьбой действовать в рамках закона и политических договоренностей.
"Мы обращаемся к кандидатам в президенты и гражданам Абхазии с рекомендацией строго соблюдать законодательство, принципы свободного волеизъявления и договоренностей, достигнутых 19 ноября 2024 года между властью и оппозицией", - сказал депутат.
Спикер парламента также отметил, что недавние кадровые перестановки в службе госбезопасности республики и назначение нового вице-премьера остаются в силе.
Председатель службы госбезопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия 17 февраля был освобожден от занимаемой должности указом и.о. президента Валерия Бганбы. Временно на эту должность назначен его заместитель Алхас Чичба. Также в этот же день Зураб Маргания был назначен вице-премьером, куратором силового блока Абхазии.
Эксперты назвали перетасовки в силовом блоке Абхазии нарушением договоренностей со стороны Бганбы, достигнутых после отставки прежнего президента, в частности, об этом заявили депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев
и директор Центра политического анализа Павел Данилин
, изложивший версию произошедшего. По его словам, и.о. президента Бганба вызвал к себе главу госбезопасности Кучуберию и вместе с находившимся в кабинете оппозиционным кандидатом в президенты Ардзинбой заявил силовику, что он отправлен в отставку. Такие действия эксперты охарактеризовали как угрозу срыва выборов.