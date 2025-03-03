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И. о. премьер-министра Абхазии подал в отставку - РИА Новости, 03.03.2025
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14:37 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002764507.html
И. о. премьер-министра Абхазии подал в отставку
И. о. премьер-министра Абхазии подал в отставку - РИА Новости, 03.03.2025
И. о. премьер-министра Абхазии подал в отставку
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил РИА Новости, что подал в отставку. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:37:00+03:00
2025-03-03T14:37:00+03:00
в мире
абхазия
валерий бганба
бадра гунба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 3 марта - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил РИА Новости, что подал в отставку. "Сегодня я подал в отставку, так как президент избран и моя миссия окончена. Надеюсь, я с ней справился. А избранный президент уже назначит главу правительства"", - рассказал Бганба в понедельник агентству. Бганба после регистрации вице-президента Абхазии Бадры Гунбы кандидатом в президенты исполнял обязанности главы республики. Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.
https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002762783.html
https://ria.ru/20250302/putin-2002582988.html
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в мире, абхазия, валерий бганба, бадра гунба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Валерий Бганба, Бадра Гунба, Президентские выборы в Абхазии
И. о. премьер-министра Абхазии подал в отставку

И. о. премьер-министра Абхазии Бганба заявил, что подал в отставку

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВалерий Бганба
Валерий Бганба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Валерий Бганба. Архивное фото
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СУХУМ, 3 марта - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба сообщил РИА Новости, что подал в отставку.
"Сегодня я подал в отставку, так как президент избран и моя миссия окончена. Надеюсь, я с ней справился. А избранный президент уже назначит главу правительства"", - рассказал Бганба в понедельник агентству.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Избранный президент Абхазии назвал отношения с Россией в числе приоритетов
14:34
Бганба после регистрации вице-президента Абхазии Бадры Гунбы кандидатом в президенты исполнял обязанности главы республики.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 - испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.
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В миреАбхазияВалерий БганбаБадра ГунбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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