https://ria.ru/20250303/delba-2002761168.html

Гунба назначил Делбу и. о. главы правительства Абхазии

Гунба назначил Делбу и. о. главы правительства Абхазии - РИА Новости, 03.03.2025

Гунба назначил Делбу и. о. главы правительства Абхазии

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба освободил от должности и.о. премьера республики Валерия Бганбу, на эту должность назначен Владимир Делба. РИА Новости, 03.03.2025

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абхазия

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сухум

бадра гунба

валерий бганба

адгур ардзинба

президентские выборы в абхазии

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СУХУМ, 3 мар – РИА Новости. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба освободил от должности и.о. премьера республики Валерия Бганбу, на эту должность назначен Владимир Делба."Перед приходом на пресс-конференцию я подписал указ в освобождении Валерия Бганбы от исполнения обязанностей премьер-министра, назначил исполняющим обязанности премьер-министра Владимира Делбу", - сообщил Гунба на пресс-конференции в Сухуме.Центризбирком Абхазии 3 марта утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба. По данным ЦИК, во втором туре 1 марта проголосовали 70% граждан, что составляет 100 412 человек. Голоса за Гунбу отдали 54 954 избирателя, или 54,73%. Соперник Гунбы, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре составила 68,62%, превысив показатель первого тура, который состоялся 15 февраля.

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абхазия, в мире, сухум, бадра гунба, валерий бганба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии