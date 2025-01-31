https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии - РИА Новости, 31.01.2025
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с и.о. президента республики Валерием Бганбой. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:53:00+03:00
2025-01-31T12:53:00+03:00
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СУХУМ, 31 янв – РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с и.о. президента республики Валерием Бганбой. Встреча прошла в посольстве России в Абхазии. Кроме того, Кириенко провел встречу с председателем народного собрания республики Лашей Ашубой. Стороны обменялись памятными подарками. Пятнадцатого февраля в Абхазии пройдут досрочные выборы президента. Исполнение обязанностей главы республики на период предвыборной кампании возложено на Валерия Бганбу.
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Абхазия, Сухум, Россия, Сергей Кириенко, Валерий Бганба, В мире
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
Кириенко встретился в Сухуме с и.о. президента Абхазии Бганбой