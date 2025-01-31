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Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии - РИА Новости, 31.01.2025
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12:53 31.01.2025 (обновлено: 12:58 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/abkhaziya-1996596181.html
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии - РИА Новости, 31.01.2025
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с и.о. президента республики Валерием Бганбой. РИА Новости, 31.01.2025
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россия
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СУХУМ, 31 янв – РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с и.о. президента республики Валерием Бганбой. Встреча прошла в посольстве России в Абхазии. Кроме того, Кириенко провел встречу с председателем народного собрания республики Лашей Ашубой. Стороны обменялись памятными подарками. Пятнадцатого февраля в Абхазии пройдут досрочные выборы президента. Исполнение обязанностей главы республики на период предвыборной кампании возложено на Валерия Бганбу.
https://ria.ru/20250130/abdrazakov-1996390970.html
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абхазия, сухум, россия, сергей кириенко, валерий бганба, в мире
Абхазия, Сухум, Россия, Сергей Кириенко, Валерий Бганба, В мире
Кириенко встретился с и.о. президента Абхазии

Кириенко встретился в Сухуме с и.о. президента Абхазии Бганбой

© Фото : АПСНЫПРЕСС/TelegramПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и и.о. президента Абхазии Валерий Бганба во время встречи
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и и.о. президента Абхазии Валерий Бганба во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : АПСНЫПРЕСС/Telegram
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и и.о. президента Абхазии Валерий Бганба во время встречи
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СУХУМ, 31 янв – РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился в Сухуме с и.о. президента республики Валерием Бганбой.
Встреча прошла в посольстве России в Абхазии.
Кроме того, Кириенко провел встречу с председателем народного собрания республики Лашей Ашубой. Стороны обменялись памятными подарками.
Пятнадцатого февраля в Абхазии пройдут досрочные выборы президента. Исполнение обязанностей главы республики на период предвыборной кампании возложено на Валерия Бганбу.
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АбхазияСухумРоссияСергей КириенкоВалерий БганбаВ мире
 
 
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