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В Абхазии на одну ночь отключат интернет для борьбы с майнингом - РИА Новости, 09.12.2024
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21:55 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988278887.html
В Абхазии на одну ночь отключат интернет для борьбы с майнингом
В Абхазии на одну ночь отключат интернет для борьбы с майнингом - РИА Новости, 09.12.2024
В Абхазии на одну ночь отключат интернет для борьбы с майнингом
Интернет на всей территории Абхазии будет отключен с полуночи до 7:00 вторника в рамках борьбы с майнингом криптовалюты, сообщил на заседании штаба по... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T21:55
2024-12-09T21:55
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СУХУМ, 9 дек - РИА Новости. Интернет на всей территории Абхазии будет отключен с полуночи до 7:00 вторника в рамках борьбы с майнингом криптовалюты, сообщил на заседании штаба по обеспечению энергобезопасности исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба. "Мы отключим интернет в ночь с понедельника на вторник и посмотрим, насколько эффективна эта мера для борьбы с майнингом", - сказал он. По словам главы госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланда Берулавы, отключение интернета местными провайдерами может оказаться неэффективным, так как многие майнеры пользуются спутниковым интернетом. "Мы можем отключить наших провайдеров, но те, кто занимается майнингом, используют спутниковый интернет... Им это обходится около 15 тысяч рублей в месяц", - пояснил на заседании штаба Берулава. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого уровня потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений, свет в Абхазии отключается на девять часов в сутки.
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в мире, абхазия, россия, валерий бганба
В мире, Абхазия, Россия, Валерий Бганба
В Абхазии на одну ночь отключат интернет для борьбы с майнингом

В Абхазии в ночь вторника отключат интернет для борьбы с майнингом криптовалюты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПлаты для майнинга
Платы для майнинга - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Платы для майнинга. Архивное фото
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СУХУМ, 9 дек - РИА Новости. Интернет на всей территории Абхазии будет отключен с полуночи до 7:00 вторника в рамках борьбы с майнингом криптовалюты, сообщил на заседании штаба по обеспечению энергобезопасности исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба.
"Мы отключим интернет в ночь с понедельника на вторник и посмотрим, насколько эффективна эта мера для борьбы с майнингом", - сказал он.
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По словам главы госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланда Берулавы, отключение интернета местными провайдерами может оказаться неэффективным, так как многие майнеры пользуются спутниковым интернетом.
"Мы можем отключить наших провайдеров, но те, кто занимается майнингом, используют спутниковый интернет... Им это обходится около 15 тысяч рублей в месяц", - пояснил на заседании штаба Берулава.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого уровня потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений, свет в Абхазии отключается на девять часов в сутки.
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В миреАбхазияРоссияВалерий Бганба
 
 
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