https://ria.ru/20250128/abhazija-1995865320.html

Абхазия проведет переговоры с "Интер РАО" о поставках электроэнергии

Абхазия проведет переговоры с "Интер РАО" о поставках электроэнергии - РИА Новости, 28.01.2025

Абхазия проведет переговоры с "Интер РАО" о поставках электроэнергии

Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии, сообщил на совещании оперштаба по обеспечению... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T12:09:00+03:00

2025-01-28T12:09:00+03:00

2025-01-28T12:46:00+03:00

экономика

абхазия

россия

валерий бганба

интер рао - управление электрогенерацией

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СУХУМ, 28 янв — РИА Новости. Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии, сообщил на совещании оперштаба по обеспечению энергетической безопасности и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. "Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии, так как оставшаяся часть гуманитарного перетока недостаточна для обеспечения страны электроэнергией в феврале", - сообщил Нанба в ходе совещания. И.о президента Валерий Бганба также отметил, что Абхазия может остаться без электроэнергии в начале февраля. "В сутки Абхазия потребляет 7,5 миллиона киловатт часов в сутки, 6 из них — это переток из России. Но к началу февраля электричество может закончиться", - сказал Бганба. С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. В частности из-за майнинга криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.

https://ria.ru/20241223/rossija-1990774154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, абхазия, россия, валерий бганба, интер рао - управление электрогенерацией