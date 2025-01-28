https://ria.ru/20250128/abhazija-1995865320.html
Абхазия проведет переговоры с "Интер РАО" о поставках электроэнергии
Абхазия проведет переговоры с "Интер РАО" о поставках электроэнергии - РИА Новости, 28.01.2025
Абхазия проведет переговоры с "Интер РАО" о поставках электроэнергии
Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии, сообщил на совещании оперштаба по обеспечению... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T12:09:00+03:00
2025-01-28T12:09:00+03:00
2025-01-28T12:46:00+03:00
экономика
абхазия
россия
валерий бганба
интер рао - управление электрогенерацией
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СУХУМ, 28 янв — РИА Новости. Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии, сообщил на совещании оперштаба по обеспечению энергетической безопасности и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. "Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии, так как оставшаяся часть гуманитарного перетока недостаточна для обеспечения страны электроэнергией в феврале", - сообщил Нанба в ходе совещания. И.о президента Валерий Бганба также отметил, что Абхазия может остаться без электроэнергии в начале февраля. "В сутки Абхазия потребляет 7,5 миллиона киловатт часов в сутки, 6 из них — это переток из России. Но к началу февраля электричество может закончиться", - сказал Бганба. С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. В частности из-за майнинга криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
https://ria.ru/20241223/rossija-1990774154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, абхазия, россия, валерий бганба, интер рао - управление электрогенерацией
Экономика, Абхазия, Россия, Валерий Бганба, Интер РАО - Управление электрогенерацией
Абхазия проведет переговоры с "Интер РАО" о поставках электроэнергии
Абхазия проведет переговоры с "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии
СУХУМ, 28 янв — РИА Новости. Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии, сообщил на совещании оперштаба по обеспечению энергетической безопасности и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.
"Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии, так как оставшаяся часть гуманитарного перетока недостаточна для обеспечения страны электроэнергией в феврале", - сообщил Нанба в ходе совещания.
И.о президента Валерий Бганба
также отметил, что Абхазия
может остаться без электроэнергии в начале февраля. "В сутки Абхазия потребляет 7,5 миллиона киловатт часов в сутки, 6 из них — это переток из России
. Но к началу февраля электричество может закончиться", - сказал Бганба.
С 23 декабря Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Запланированный объем поставок 327 миллионов киловатт-часов.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. В частности из-за майнинга криптовалют. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.