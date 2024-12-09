https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988286412.html

Абхазия попросила Россию выдать замороженную помощь

Абхазия попросила Россию выдать замороженную помощь - РИА Новости, 10.12.2024

Абхазия попросила Россию выдать замороженную помощь

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что обратился к правительству России с просьбой выделить финансовую помощь,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-09T23:31

2024-12-09T23:31

2024-12-10T00:12

россия

абхазия

валерий бганба

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984544760_0:1:1272:717_1920x0_80_0_0_f7ae513eeee0d82e2a8ca737a6a1ae75.jpg

СУХУМ, 9 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что обратился к правительству России с просьбой выделить финансовую помощь, предоставление которой было заморожено с 1 сентября из-за невыполнения Сухумом своих обязательств перед Москвой. "Я обратился с письмом в правительство РФ, чтобы нам все-таки выплатили замороженные средства, которые перестали перечислять с 1 сентября, иначе нам трудно будет найти деньги на зарплаты бюджетникам, а нам надо выдать их за ноябрь", - сказал Бганба на заседании штаба по обеспечению энергобезопасности. Россия с 1 сентября 2024 года приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электроэнергии по коммерческой цене. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии. Эти меры были обозначены в протоколе встречи заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака с экс-президентом Абхазии Асланом Бжания от 19 августа 2024 года.

https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988263665.html

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, абхазия, валерий бганба, в мире