https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988286412.html
Абхазия попросила Россию выдать замороженную помощь
Абхазия попросила Россию выдать замороженную помощь - РИА Новости, 10.12.2024
Абхазия попросила Россию выдать замороженную помощь
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что обратился к правительству России с просьбой выделить финансовую помощь,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-09T23:31
2024-12-09T23:31
2024-12-10T00:12
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СУХУМ, 9 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что обратился к правительству России с просьбой выделить финансовую помощь, предоставление которой было заморожено с 1 сентября из-за невыполнения Сухумом своих обязательств перед Москвой. "Я обратился с письмом в правительство РФ, чтобы нам все-таки выплатили замороженные средства, которые перестали перечислять с 1 сентября, иначе нам трудно будет найти деньги на зарплаты бюджетникам, а нам надо выдать их за ноябрь", - сказал Бганба на заседании штаба по обеспечению энергобезопасности. Россия с 1 сентября 2024 года приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электроэнергии по коммерческой цене. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии. Эти меры были обозначены в протоколе встречи заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака с экс-президентом Абхазии Асланом Бжания от 19 августа 2024 года.
https://ria.ru/20241209/abkhaziya-1988263665.html
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россия, абхазия, валерий бганба, в мире
Россия, Абхазия, Валерий Бганба, В мире
Абхазия попросила Россию выдать замороженную помощь
И. о. премьера Абхазии попросил РФ возобновить замороженную финансовую помощь