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В Абхазии приостановили оформление паспортов - РИА Новости, 19.02.2025
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21:10 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/abkhaziya-2000405226.html
В Абхазии приостановили оформление паспортов
В Абхазии приостановили оформление паспортов - РИА Новости, 19.02.2025
В Абхазии приостановили оформление паспортов
Правительство Абхазии приостановило оформление и выдачу паспортов до завершения голосования на выборах президента республики, распоряжение об этом подписал в... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:10:00+03:00
2025-02-19T21:10:00+03:00
в мире
абхазия
валерий бганба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 19 фев – РИА Новости. Правительство Абхазии приостановило оформление и выдачу паспортов до завершения голосования на выборах президента республики, распоряжение об этом подписал в среду и.о. президента Валерий Бганба. Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба. "В целях обеспечения подготовки и проведения голосования по выборам президента Республики Абхазия и систематизации работы по составлению списков избирателей паспортному управлению и паспортным отделам городских и районных органов внутренних дел приостановить оформление, выдачу и замену паспортов гражданина Республики Абхазия лицам от 18 лет и старше, а также прописку граждан Республики Абхазия от 18 лет и старше до завершения выборов президента Республики Абхазия", - говорится в распоряжении.
https://ria.ru/20250218/prizyv-2000152431.html
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в мире, абхазия, валерий бганба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Валерий Бганба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
В Абхазии приостановили оформление паспортов

Правительство Абхазии приостановило оформление паспортов до завершения выборов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДосрочные президентские выборы в Абхазии
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 19 фев – РИА Новости. Правительство Абхазии приостановило оформление и выдачу паспортов до завершения голосования на выборах президента республики, распоряжение об этом подписал в среду и.о. президента Валерий Бганба.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
"В целях обеспечения подготовки и проведения голосования по выборам президента Республики Абхазия и систематизации работы по составлению списков избирателей паспортному управлению и паспортным отделам городских и районных органов внутренних дел приостановить оформление, выдачу и замену паспортов гражданина Республики Абхазия лицам от 18 лет и старше, а также прописку граждан Республики Абхазия от 18 лет и старше до завершения выборов президента Республики Абхазия", - говорится в распоряжении.
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В миреАбхазияВалерий БганбаАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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