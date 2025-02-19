https://ria.ru/20250219/abkhaziya-2000405226.html

В Абхазии приостановили оформление паспортов

В Абхазии приостановили оформление паспортов - РИА Новости, 19.02.2025

В Абхазии приостановили оформление паспортов

Правительство Абхазии приостановило оформление и выдачу паспортов до завершения голосования на выборах президента республики, распоряжение об этом подписал в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T21:10:00+03:00

2025-02-19T21:10:00+03:00

2025-02-19T21:10:00+03:00

в мире

абхазия

валерий бганба

адгур ардзинба

президентские выборы в абхазии

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СУХУМ, 19 фев – РИА Новости. Правительство Абхазии приостановило оформление и выдачу паспортов до завершения голосования на выборах президента республики, распоряжение об этом подписал в среду и.о. президента Валерий Бганба. Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба. "В целях обеспечения подготовки и проведения голосования по выборам президента Республики Абхазия и систематизации работы по составлению списков избирателей паспортному управлению и паспортным отделам городских и районных органов внутренних дел приостановить оформление, выдачу и замену паспортов гражданина Республики Абхазия лицам от 18 лет и старше, а также прописку граждан Республики Абхазия от 18 лет и старше до завершения выборов президента Республики Абхазия", - говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20250218/prizyv-2000152431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, абхазия, валерий бганба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии