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Бганба выразил соболезнования Путину в связи с ударом по интернату в Судже - РИА Новости, 02.02.2025
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20:26 02.02.2025 (обновлено: 21:06 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/abhazija-1996920270.html
Бганба выразил соболезнования Путину в связи с ударом по интернату в Судже
Бганба выразил соболезнования Путину в связи с ударом по интернату в Судже - РИА Новости, 02.02.2025
Бганба выразил соболезнования Путину в связи с ударом по интернату в Судже
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Судже. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T20:26:00+03:00
2025-02-02T21:06:00+03:00
россия
суджа
валерий бганба
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СУХУМ, 2 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Судже. "От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже", - говорится в телеграмме. Абхазская сторона выражает соболезнования всем пострадавшим семьям, уточнил он. "В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет эту тяжелую утрату с родными и близкими. Мы выражаем свое соболезнование всем семьям, пострадавшим в результате этого бесчеловечного акта насилия. Пусть память о невинных жертвах навсегда останется в наших сердцах", - говорится в обращении Бганбы. В ночь на воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет. Следственный комитет России сообщил РИА Новости, что приказ нанести удар отдал своим подчинённым командир украинской 19-й отдельной ракетной бригады полковник Ростислав Карпуша. Против него возбуждено уголовное дело о теракте. В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые, уточнили в СК РФ. В МИД РФ призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить целенаправленную атаку ВСУ на интернат в курской Судже. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату.
https://ria.ru/20250202/udar-1996882038.html
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россия, суджа, валерий бганба, владимир путин, александр хинштейн, вооруженные силы украины, оон, совет европы, удар всу по интернату в судже
Россия, Суджа, Валерий Бганба, Владимир Путин, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, ООН, Совет Европы, Удар ВСУ по интернату в Судже
Бганба выразил соболезнования Путину в связи с ударом по интернату в Судже

И.о. президента Абхазии выразил соболезнования Путину в связи с ударом по Судже

© СоцсетиПоследствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Соцсети
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже. Кадр видео
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СУХУМ, 2 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Судже.
«
"От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже", - говорится в телеграмме.
Последствия ракетного удара ВСУ по интернату в Судже - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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Абхазская сторона выражает соболезнования всем пострадавшим семьям, уточнил он.
«
"В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет эту тяжелую утрату с родными и близкими. Мы выражаем свое соболезнование всем семьям, пострадавшим в результате этого бесчеловечного акта насилия. Пусть память о невинных жертвах навсегда останется в наших сердцах", - говорится в обращении Бганбы.
В ночь на воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
Следственный комитет России сообщил РИА Новости, что приказ нанести удар отдал своим подчинённым командир украинской 19-й отдельной ракетной бригады полковник Ростислав Карпуша. Против него возбуждено уголовное дело о теракте. В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые, уточнили в СК РФ.
В МИД РФ призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить целенаправленную атаку ВСУ на интернат в курской Судже. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату.
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РоссияСуджаВалерий БганбаВладимир ПутинАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныООНСовет ЕвропыУдар ВСУ по интернату в Судже
 
 
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