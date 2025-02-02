https://ria.ru/20250202/abhazija-1996920270.html

Бганба выразил соболезнования Путину в связи с ударом по интернату в Судже

Бганба выразил соболезнования Путину в связи с ударом по интернату в Судже - РИА Новости, 02.02.2025

Бганба выразил соболезнования Путину в связи с ударом по интернату в Судже

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Судже. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T20:26:00+03:00

2025-02-02T20:26:00+03:00

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россия

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СУХУМ, 2 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Судже. "От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже", - говорится в телеграмме. Абхазская сторона выражает соболезнования всем пострадавшим семьям, уточнил он. "В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет эту тяжелую утрату с родными и близкими. Мы выражаем свое соболезнование всем семьям, пострадавшим в результате этого бесчеловечного акта насилия. Пусть память о невинных жертвах навсегда останется в наших сердцах", - говорится в обращении Бганбы. В ночь на воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что 1 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет. Следственный комитет России сообщил РИА Новости, что приказ нанести удар отдал своим подчинённым командир украинской 19-й отдельной ракетной бригады полковник Ростислав Карпуша. Против него возбуждено уголовное дело о теракте. В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые, уточнили в СК РФ. В МИД РФ призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить целенаправленную атаку ВСУ на интернат в курской Судже. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генсеку Совета Европы и комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату.

https://ria.ru/20250202/udar-1996882038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, суджа, валерий бганба, владимир путин, александр хинштейн, вооруженные силы украины, оон, совет европы, удар всу по интернату в судже